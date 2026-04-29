Cò mồi Trung Quốc bán đề TOPIK, giá lên tới 5.000 USD

Một số môi giới tại Trung Quốc đang rao bán các bộ đề được cho là đề thi TOPIK (kỳ thi năng lực tiếng Hàn) với giá có thể lên tới hơn 5.000 USD.

Học sinh tham dự kỳ thi TOPIK. Ảnh: Korea Times.

Trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu của Trung Quốc, chỉ cần tìm từ khóa “TOPIK”, hàng loạt bài đăng bài đăng quảng cáo dịch vụ liên quan đến kỳ thi xuất hiện. Điểm chung các bài viết là sử dụng tiếng lóng như “đi chung xe”, “cam kết điểm số” và “đỗ ngay”.

Một sinh viên tại Hàn Quốc nói với The Korea Herald rằng các bạn học người Trung Quốc cho biết họ đã nhận được đáp án phần đọc hiểu và phần nghe trước kỳ thi rồi học thuộc chúng.

Lộ đường dây bán đề TOPIK

The Korea Herald đã liên hệ một môi giới trên Xiaohongshu để hỏi về các dịch vụ có sẵn. Người môi giới đã phản hồi bằng cách gửi một tài liệu quảng cáo chi tiết.

Tài liệu nêu 3 dịch vụ chính: Thi hộ; cung cấp đáp án trước với tỷ lệ chính xác khoảng 90%; hỗ trợ trực tiếp trong phòng thi thông qua tai nghe siêu nhỏ. Ngoài ra còn có dịch vụ gửi đáp án trước kỳ thi 6, 8 hoặc 12 giờ, cũng với tỷ lệ đúng 90%, kèm cam kết người dùng không cần lo lắng về kết quả.

Môi giới này còn quảng cáo khóa hướng dẫn sử dụng tai nghe siêu nhỏ (được cho là chỉ 1 mm) trước kỳ thi. Trong trường hợp dịch vụ thi hộ không mang lại kết quả, khách hàng được hoàn tiền toàn bộ.

Chi phí được đưa ra là khoảng 2.900 USD (76,4 triệu đồng) cho dịch vụ tai nghe hỗ trợ gian lận trong phòng thi, và 3.500- 5.000 USD (92-130 triệu đồng) cho việc cung cấp đề thi trước, tùy mức độ sớm của thông tin.

Người môi giới cũng khẳng định nguồn đề thi được lấy từ một nhân viên tại trung tâm khảo thí ở Hàn Quốc.

Một số bài đăng khác còn cho thấy dấu hiệu của một hệ thống gian lận có tổ chức. Thí sinh ở các múi giờ sớm như châu Âu có thể ghi nhớ đề thi, sau đó chuyển cho môi giới để nhận tiền. Các môi giới tiếp tục bán lại nội dung này cho thí sinh ở khu vực thi muộn hơn, trước khi kỳ thi chính thức bắt đầu.

Một thí sinh dự thi TOPIK được tổ chức lần thứ 105 khẳng định một số đáp án do môi giới đăng trên Xiaohongshu trùng khớp với đề thi thực tế.

Theo thống kê, khi tìm từ khóa “TOPIK preparation” trên Xiaohongshu, có hơn 87,5 triệu bài đăng, phần lớn liên quan đến các hình thức gian lận thi cử.

Ở một diễn biến khác, trang Chosun Ilbo cho biết một thí sinh Trung Quốc đã bị phát hiện gian lận bằng cách mang theo giấy ghi đáp án trong kỳ thi TOPIK lần thứ 105. Cảnh sát đã được gọi đến hiện trường. Viện Quốc gia về Giáo dục Quốc tế Hàn Quốc (NIIED) dự kiến sẽ khiếu nại người này vì hành vi cản trở hoạt động thi cử.

Điều tra đường dây gặp khó khăn

TOPIK là kỳ thi do NIIED tổ chức nhiều lần trong năm, được nhiều trường đại học Hàn Quốc sử dụng trong xét tuyển hoặc là điều kiện tốt nghiệp. Năm 2025, kỳ thi được tổ chức tại 17 quốc gia, với khoảng 550.000 lượt thí sinh (tính đến tháng 9/2025).

Khi kỳ thi TOPIK ngày càng trở nên phổ biến, các hành vi gian lận tăng đột biến, từ 182 vụ năm 2020 lên 414 vụ năm 2024. Hiện nay, vấn đề đã leo thang đến mức rò rỉ đề thi TOPIK trước kỳ thi chính thức.

Ngay sau phản ánh của The Korea Herald, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết đang phối hợp với NIIED nhằm ngăn chặn tình trạng rò rỉ đáp án kỳ thi TOPIK.

“Chúng tôi đang làm việc với toàn bộ hệ thống để đảm bảo tính công bằng của kỳ thi và ngăn chặn gian lận liên quan đến TOPIK, đồng thời xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc", Bộ Giáo dục cho biết trong một tuyên bố.

Trong khi đó, NIIED cho biết sẽ phối hợp với cảnh sát để điều tra, đồng thời tăng cường các biện pháp chống gian lận khác. Cơ quan này đang xem xét phương án tổ chức kỳ thi đồng thời trên toàn cầu để hạn chế chênh lệch múi giờ.

Bộ Giáo dục và NIIED cũng dự kiến siết chặt các biện pháp từ kỳ thi tháng 7, trong đó có việc giảm mức độ giống nhau giữa các đề thi ở từng khu vực nhằm ngăn chặn rò rỉ đáp án và lợi dụng sự khác biệt về thời gian thi giữa các quốc gia.

Còn theo cảnh sát, việc điều tra các đường dây môi giới gặp nhiều khó khăn do các giao dịch và đáp án được lan truyền qua những tài khoản ẩn danh trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Tại Việt Nam, năm 2026, Bộ GD&ĐT vừa đưa chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK vào danh sách miễn thi Ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp THPT. Thí sinh cần đạt cấp độ 3/6 - tương đương mốc B1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Một số đại học cũng sử dụng kết quả của bài thi TOPIK trong tuyển sinh đầu vào và sử dụng làm chuẩn đầu ra với các sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Hàn.

Ngoài ra, nhiều người Việt thi chứng chỉ này để xin visa cư trú, du học, làm việc tại Hàn Quốc. Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam là đại diện quốc gia được NIIED ủy quyền triển khai bài thi TOPIK kể từ tháng 4/2023.