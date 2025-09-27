Cơ hội tái sinh của Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư vướng nhiều scandal đời tư, khiến các hoạt động bị hủy, thương hiệu hợp tác quay lưng. Tuy nhiên, bộ phim mới của cô có hiệu quả phát sóng tốt.

Theo 163, bộ phim truyền hình Hãy để tôi tỏa sáng do Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính bất ngờ lên sóng vào ngày 26/9. Dù không có quá trình quảng bá rầm rộ, phim vẫn đạt được những thành tích tốt với lượt xem ngày đầu tiên đạt khoảng 24 triệu view, chỉ số độ hot đạt 27.000, trở thành tác phẩm có nhiệt độ vào ngày đầu tiên cao nhất trên nền tảng Tencent.

Không những vậy, chỉ số thảo luận trên Wechat của Triệu Lộ Tư đạt hơn 450 triệu điểm, tăng hơn 380%. Nữ diễn viên và bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng cũng vươn lên đứng Top 1 nhân vật hot nhất trên nền tảng Douyin (TikTok Trung Quốc).

Phim của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình vừa lên sóng đã gây sốt. Ảnh: Tencent

Theo 163, bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng được đánh giá là có nội dung hấp dẫn dễ xem. Phim kể về hành trình vươn lên của cô gái Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư). Khi bị cha mẹ đối xử bất công, cô bỏ nhà ra đi, cố gắng trở thành MC. Sau đó, Hứa Nghiên tìm cách gả cho doanh nhân Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình). Vì vậy, cô đã thuê người đóng giả cha mẹ mình, tạo dựng nên gia thế giả.

Sau khi thành công gả vào hào môn, Hứa Nghiên và Thẩm Hạo Minh nảy sinh tranh cãi, cô quyết định ly hôn và bước vào hành trình mới. Những tập đầu của phim được đánh giá là có kịch bản kịch tính khi Hứa Nghiên nhiều lần suýt bị lộ thân phận. Bên cạnh đó, phim có bối cảnh đẹp, dàn diễn viên phụ diễn xuất tốt. Triệu Lộ Tư đầu tư vào trang phục, màn thể hiện trong những cảnh khóc được khen ngợi.

Những thành tích khả quan cho thấy sức hút của Triệu Lộ Tư với khán giả đại chúng Trung Quốc rất lớn. Trước đó, Triệu Lộ Tư vướng nhiều tranh cãi vì hợp đồng quản lý với công ty Ngân Hà Khốc Ngu. Nữ diễn viên thường xuyên lên mạng chỉ trích công ty quản lý. Bên cạnh đó, các hoạt động của cô cũng bị tạm dừng. Triệu Lộ Tư còn tuyên bố rời khỏi showbiz vì quá thất vọng trước cách làm việc của Ngân Hà Khốc Ngu.

Màn trở lại của Triệu Lộ Tư gây ấn tượng khiến người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ có tương lai suôn sẻ hơn. Ảnh: Tencent

Sau đó, cô tự tổ chức show giải trí thì bị cấm chiếu vì cho rằng lợi dụng chương trình từ thiện để đánh bóng bản thân. Cô còn nhận nhiều ý kiến trái chiều vì sử dụng việc bản thân bị bệnh để tạo đề tài thu hút sự chú ý của công chúng.

Gần một năm qua nữ diễn viên không có dự án phim mới. Chính vì vậy, Hãy để tôi tỏa sáng là cơ hội để Triệu Lộ Tư chứng minh sức hút và giá trị của bản thân. Nếu khán giả vẫn còn muốn xem Triệu Lộ Tư diễn và cô vẫn có lượng người hâm mộ hùng hậu ủng hộ, sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1998 có thể chuyển biến tốt hơn.

Theo 163, thực tế, trước khi vướng scandal, Triệu Lộ Tư được đánh giá là tiểu hoa đán lứa sinh sau năm 1995 có thành tích phim ảnh tốt. Đối thủ của Triệu Lộ Tư không nhiều, cô luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà sản xuất. Vì vậy, nhiều khán giả vẫn mong Triệu Lộ Tư không bỏ dở nghiệp diễn.