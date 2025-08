Triệu Lộ Tư gây hoang mang

Theo China Times, Triệu Lộ Tư thu hút sự chú ý trong buổi livestream mới nhất. Nữ diễn viên chia sẻ gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe khi ghi hình cho bộ phim Người tình vào cuối năm 2024. Tiếp đó, Triệu Lộ Tư tố Galaxy Cool Entertainment - công ty quản lý cũ đã nhốt cô trong khách sạn để thực hiện lễ trừ tà.

“Giống một vở kịch ngắn trong một bộ phim truyền hình. Họ không đưa tôi đi khám bệnh, mà lại nhốt tôi trong khách sạn, mời thầy bói tới làm lễ trừ tà cho tôi. Họ nói rằng có người yểm bùa tôi, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thật vô lý, tôi hoạt động trong ngành này được 10 năm rồi mà vẫn gặp phải tình huống như vậy. Lúc đó, bố mẹ tôi khóc, mọi người đều khóc". Triệu Lộ Tư nói.

Ngay lập tức, từ khóa "Triệu Lộ Tư bị nhốt trong khách sạn để trừ tà" nằm trong top đầu tìm kiếm ở weibo. Trên các nền tảng mạng xã hội, khán giả bày tỏ: "Cô ấy thật sự dũng cảm", "Tôi hy vọng cô ấy sẽ chấm dứt hợp đồng càng sớm tốt", "Cô ấy rất chân thật, cảm giác không muốn đi làm của tôi giống hệt như vậy", "Trời ơi, công ty này có đúng là do người hiện đại hoạt động không vậy", "Không thể chấp nhận mê tín như này".

Trước đó, hôm 2/8, Triệu Lộ Tư đăng tải bài viết dài cáo buộc Galaxy Cool Entertainment lừa đảo khiến cô phải bồi thường 2,05 triệu NDT (khoảng 360.000 USD ) thiệt hại từ bộ phim Người tình. Chưa kể, nữ diễn viên tiếp tục tố công ty quản lý cũ đe dọa sự nghiệp diễn xuất.

"Tôi đã đợi đến bây giờ mà vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào. Hai năm trước, tôi đã ngu ngốc gia hạn hợp đồng và đến nay vẫn còn 4 năm nữa. Do đó, họ không hề vội vã, chỉ có tôi chịu thiệt. Vì một căn bệnh bất ngờ, tôi buộc phải hủy một số hợp đồng quảng cáo thương hiệu để giảm bớt áp lực. Họ hứa sẽ chi trả toàn bộ, nhưng cuối cùng, tôi lại là người trả tiền. Sao có thể tự ý lấy tiền từ studio của tôi mà không hề thương lượng trước, thậm chí lừa kế toán của tôi ký vào bảng phân chia doanh thu”, cô viết.

Một ngày sau, hôm 3/8, Galaxy Cool Entertainment lên tiếng phản bác cáo buộc của Triệu Lộ Tư. Công ty yêu cầu nữ diễn viên sinh năm 1995 trao đổi và thương lượng trực tiếp nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về nội dung công việc. Công ty yêu cầu Triệu Lộ Tư không được lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội để tránh gây hiểu lầm.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.