Triệu Lộ Tư tức giận

Triệu Lộ Tư đang lâm vào khủng hoảng trong sự nghiệp khi bị công ty chèn ép, thương hiệu đùn đẩy trách nhiệm và nhãn hàng bỏ rơi.

Ngày 13/9, Sohu đưa tin Triệu Lộ Tư vốn có dự định tham gia một buổi livestream cho thương hiệu thời trang Fila mà cô hợp tác, nhưng sau đó, phía nhãn hàng đột ngột tuyên bố hủy bỏ.

Cụ thể, phía Fila khẳng định Triệu Lộ Tư đã có sự sắp xếp công việc khác nên phải hủy buổi phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, sau đó, dưới bài đăng, Triệu Lộ Tư khẳng định thương hiệu đùn đẩy trách nhiệm cho cô.

"Rõ ràng đều biết sự việc diễn ra thế nào, nhưng vẫn lấy lý do 'Triệu Lộ Tư vì có lịch trình khác' để đổ trách nhiệm lên tôi. Vốn dĩ vấn đề này không phải do cá nhân tôi trực tiếp xử lý, nhưng vì không có nhân viên phụ trách nên tôi đã cố gắng phối hợp, điều chỉnh, trao đổi và còn giải thích riêng. Thế nhưng tất cả những việc đó đều chẳng có tác dụng gì, tôi cũng không muốn chiếm dụng tài nguyên công cộng, thậm chí đã nói rằng nếu thực sự không thể tiếp tục thì hãy đi theo con đường pháp lý", cô viết.

"Thế nhưng, một lần nữa, họ lại ra thông báo trong tình huống hoàn toàn không trao đổi, không cho tôi hay biết gì trước, khiến tôi vừa lạnh lòng vừa phẫn nộ. Hành động này còn khiến fan lầm tưởng rằng vấn đề đều do cá nhân tôi, rồi ào ào đứng ra chữa cháy giúp tôi", Triệu Lộ Tư bức xúc.

Lộ Tư gặp khó khăn trong công việc vì bị công ty quản lý chèn ép, thương hiệu hợp tác quay lưng. Ảnh: Sina

Nữ diễn viên cho rằng công ty quản lý không hỗ trợ trong công việc, nên cô tự mình quản lý. Tuy nhiên, hành động đơn phương thông báo hủy sự kiện của Fila khiến cô bất ngờ. Đây được cho là hành vi "đổ lỗi lên đầu tôi", khiến nữ diễn viên "trở thành kẻ điên".

Theo Sohu, Triệu Lộ Tư đã ra sân bay để tới nơi tổ chức sự kiện. Đồng thời, còn có nhóm người hâm mộ lên kế hoạch ủng hộ nữ diễn viên. Việc thương hiệu đột ngột thay đổi chương trình khiến cô trở nên bị động.

Sohu cho rằng lùm xùm đời tư và những phát ngôn gây tranh cãi trước đó của Triệu Lộ Tư khiến cô trở thành nghệ sĩ tai tiếng, các thương hiệu phải ngừng hợp tác.

Thậm chí, nền tảng Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) còn bị cơ quan quản lý không gian mạng yêu cầu giải trình và có biện pháp xử lý vì đã đẩy nhiều thông tin để quảng bá cho Triệu Lộ Tư. Trong thời điểm ồn ào trước đó, Triệu Lộ Tư thường lên mạng trò chuyện với người hâm mộ trên Tiểu Hồng Thư, nhưng nền tảng này đã liên tục đẩy các bài PR cho các tin tức gây tranh cãi của cô để thu hút người dùng.

Ngoài ra, Triệu Lộ Tư còn xóa tài khoản Weibo có hàng chục triệu người theo dõi. Có thể thấy, nữ diễn viên đang gặp khó khăn khi không thể đóng phim, tham gia chương trình giải trí, bị hạn chế trong việc quảng bá hình ảnh.