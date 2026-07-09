World Cup 2026 đang tạo ra những tác động mạnh mẽ đến cuộc đua giành Quả bóng vàng, giải thưởng cá nhân danh giá nhất của bóng đá thế giới.

Cơ hội giành Quả bóng vàng của Messi tăng chóng mặt. Ảnh: Reuters.

Theo Betfair, Lionel Messi là cái tên tạo nên bước ngoặt lớn nhất. Trước khi World Cup khởi tranh, siêu sao người Argentina chỉ được đánh giá có 0,97% cơ hội giành Quả bóng vàng. Tuy nhiên, sau những màn trình diễn ấn tượng cùng đội tuyển Argentina, tỷ lệ này đã tăng lên 10,34%, tương đương mức tăng 966%.

Sự thăng tiến mạnh mẽ giúp Messi vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách các ứng viên sáng giá nhất. Nếu Argentina tiếp tục tiến sâu tại World Cup 2026, cơ hội để chủ nhân của 8 Quả bóng vàng hướng tới danh hiệu thứ 9 sẽ ngày càng rộng mở.

Hiện tại, Harry Kane vẫn là ứng viên số một với tỷ lệ chiến thắng 22,27%, tăng nhẹ so với mức 20,11% trước giải đấu. Đứng ngay sau tiền đạo tuyển Anh là Kylian Mbappe. Chân sút người Pháp đã có cú bứt phá ấn tượng khi tỷ lệ chiến thắng tăng từ 4,36% lên 19,30%. Với 7 bàn thắng từ đầu giải, Mbappe thu hẹp đáng kể khoảng cách với Kane.

Mbappe có phong độ cao tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, Jude Bellingham cũng hồi sinh mạnh mẽ sau quãng thời gian không quá nổi bật tại Real Madrid. Tiền vệ người Anh tăng từ 0,64% lên 4,26%, tức tăng 566%, để góp mặt trong nhóm 10 ứng viên hàng đầu.

Erling Haaland cũng không kém cạnh khi nâng tỷ lệ chiến thắng từ 1,92% lên 6,59% nhờ phong độ ghi bàn ấn tượng và việc Na Uy bất ngờ lọt vào đến tứ kết.

Ngoài ra, Michael Olise, Cristiano Ronaldo và Vinicius Junior đều cải thiện đáng kể vị thế trong cuộc đua nhờ những màn trình diễn tích cực tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở chiều ngược lại, không ít ứng viên chịu ảnh hưởng tiêu cực sau World Cup. Declan Rice là trường hợp sụt giảm mạnh nhất khi tỷ lệ giành Quả bóng vàng giảm từ 10,89% xuống còn 3,45%. Ousmane Dembele, Raphinha và Julian Alvarez cũng đều đánh mất đáng kể cơ hội sau khi không tạo được dấu ấn như kỳ vọng.

Những con số này một lần nữa cho thấy World Cup vẫn là sân khấu có sức nặng đặc biệt trong cuộc đua Quả bóng vàng. Chỉ cần vài trận đấu xuất sắc ở giải đấu lớn nhất hành tinh, một ứng viên có thể thay đổi hoàn toàn vị thế.

Khoảnh khắc ăn mừng của Messi và đồng đội Đêm 7/7, Lionel Messi cùng Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.