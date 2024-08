Cơ hội cho smartphone giá rẻ trước khi dừng sóng 2G

Việc ngừng cung cấp dịch vụ 2G được xem là động lực giúp các nhà bán lẻ, hãng di động tăng doanh số trong dịp cuối năm.

Điện thoại 2G only sẽ không thể liên lạc từ tháng 9. Ảnh: Medium.

Theo số liệu từ Cục Viễn thông (Bộ TT&TT), đến tháng 6, Việt Nam vẫn còn khoảng 10 triệu người dùng đang sử dụng điện thoại 2G. Lượng khách hàng này phải chuyển sang thiết bị mới, hỗ trợ công nghệ kết nối tiên tiến hơn trong thời gian tới. Hạ chót được công bố là 16/9, khi các nhà mạng trong nước phải ngừng cung cấp dịch vụ 2G only.

Đây là cơ hội để nhà bán lẻ, nhãn hàng điện thoại thu hút người dùng nâng cấp điện thoại phục vụ nhu cầu liên lạc.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện của nhiều chuỗi bán lẻ cho biết các hệ thống đã ngừng bán điện thoại 2G only từ lâu. Đồng thời, những dòng điện thoại hỗ trợ tiêu chuẩn mạng mới cũng đa dạng lựa chọn, giá cả phù hợp cho người dùng bình dân muốn nâng cấp.

Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Thương mại hệ thống FPT Shop cho rằng đợt chuyển đổi thiết bị 2G only là cơ hội cho những nhà bán lẻ, giúp ngành điện thoại thông minh có thêm động lực để tăng trưởng trong thời gian tới.

Đây là cơ hội lớn của ngành khi thị trường xuất hiện lượng lớn người dùng có nhu cầu đổi máy 4G. Ngoài smartphone, các dòng điện thoại phổ thông, bàn phím vật lý, giá phải chăng cũng được khách hàng ưa chuộng”, Ông Nguyễn Thế Kha chia sẻ.

Tuy nhiên, ông Kha cũng nhận định doanh số smartphone nhiều khả năng không bùng nổ bởi nhiều lý do, trong đó có giá bán và mức độ quen thuộc của người dùng với sản phẩm.

Nhiều người dùng gắn bó với điện thoại cơ bản (feature phone) đã quen cách dùng, nhu cầu hầu như chỉ là gọi điện, nhắn tin, và khả năng chi trả cũng chỉ quanh mức một triệu đồng. Phương án nâng cấp dễ nhất là các mẫu điện thoại có tính năng cơ bản nhưng hỗ trợ 4G, giá không quá cao.

Nếu đổi lên smartphone, người dùng chờ đợi máy phải đảm bảo tốt tính năng cơ bản, mức giá cũng không chênh lệch quá nhiều.

Các thương hiệu có sản phẩm ở tầm giá dễ tiếp cận cũng nhìn thấy cơ hội này để đẩy mạnh dòng sản phẩm thay thế điện thoại 2G.

“Việc dừng sóng 2G tạo ra nhu cầu lớn ở nhóm khách hàng cần nâng cấp lên máy 4G. Nắm bắt tình hình này, chúng tôi sẽ bán ra hai mẫu điện thoại smartphone A34 và A54 với mức giá thấp, cùng với 3 mẫu điện thoại cơ bản với mức giá từ 399.000 đồng vào tháng 8”, ông Đặng Trần Nho Linh, Giám đốc quốc gia của thương hiệu INOI tại Việt Nam chia sẻ.

Màn hình lớn, kết nối Internet với nhiều dịch vụ mới là yếu tố mà các hãng sản xuất kỳ vọng sẽ thuyết phục người dùng chuyển đổi sang smartphone.

Theo tiết lộ từ hãng, sản phẩm mới tập trung vào khả năng kết nối, pin lớn và hỗ trợ đầy đủ các kết nối như NFC. Việc đầu tư vào thiết kế và cấu hình hấp dẫn trong tầm giá cũng là yếu tố để thu hút nhóm khách hàng chuyển đổi từ điện thoại 2G.



Bên cạnh việc hợp tác với các hãng điện thoại, nhà bán lẻ trong nước cũng đưa ra những chính sách quà tặng, thu cũ đổi mới để giảm thêm mức giá cho các dòng sản phẩm thay thế 2G, thúc đẩy người dùng chuyển đổi.

Mặt khác, một số đơn vị cũng dè dặt hơn khi đặt kỳ vọng về nhu cầu thị trường. Lý do là thông tin về cắt sóng được công bố từ trước, những người dùng có nhu cầu đã sớm nâng cấp điện thoại. Trong số 10 triệu thuê bao vẫn đang dùng máy 2G only, có thể tồn tại khách hàng dùng làm máy phụ, đã sở hữu smartphone. Do đó, điều này không đồng nghĩa sẽ có 10 triệu điện thoại 4G được bán ra đến cuối năm.