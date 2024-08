Apple xin lỗi

Apple lấy làm tiếc vì hình ảnh đất nước Thái Lan bị mô tả không chính xác trong một đoạn quảng cáo về nhóm đồng nghiệp sử dụng sản phẩm của hãng để giải quyết các vấn đề công việc.

Quảng cáo mới nhất của Apple tại Thái Lan gây tranh cãi vì mô tả đất nước này trông "lạc hậu và kém phát triển". Ảnh: Apple.

Ngày 3/8, Apple đã phải lên tiếng xin lỗi người dân Thái Lan về đoạn video quảng cáo dài 10 phút có tên "The Underdogs: OOO (Out Of Office)", được ra mắt hồi tháng 7.

Trong quảng cáo, nhóm thiết kế của Underdogs đã đến hai thành phố Bangkok và Rayong của Thái Lan để thực hiện một dự án. Họ được miêu tả là đi trên chiếc xe tuk-tuk và ở tại một khách sạn tồi tàn.

Không lâu sau khi được công chiếu trên YouTube, người dùng tại Thái Lan tỏ ra giận dữ vì cho rằng đoạn video mang tính xúc phạm và chỉ trích Apple đã mô tả đất nước theo những khuôn mẫu lỗi thời.

Theo Bangkok Post, video khiến Thái Lan trông "lạc hậu và kém phát triển" với tông màu nâu đỏ nhạt và tập trung vào kiến ​​trúc đổ nát.

Sự việc sau đó leo thang khi người phát ngôn của Ủy ban Du lịch và Hạ viện Thái Lan, Sattra Sripan đã kêu gọi tẩy chay Táo khuyết vì đoạn video này.

"Người dân Thái Lan không hài lòng với quảng cáo này. Tôi khuyến khích người dân Thái Lan ngừng sử dụng sản phẩm của Apple và chuyển sang các thương hiệu khác", ông Sripan nói.

Trong tuyên bố gửi tới Bangkok Post, Apple cho biết hãng lấy làm tiếc vì hình ảnh Thái Lan đã bị miêu tả không chính xác và xác nhận quảng cáo đã bị gỡ bỏ.

"Mục đích của chúng tôi là tôn vinh sự lạc quan và văn hóa của đất nước này. Chúng tôi xin lỗi vì không thể ghi lại đầy đủ sự sống động của Thái Lan hiện đại", Apple Thái Lan cho biết trong thư xin lỗi.

Đây là lần thứ hai mà Apple phải gỡ bỏ video quảng cáo vì gây tranh cãi. Trước đó vào tháng 5, nhà sản xuất iPhone đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi sau khi quảng cáo cho mẫu iPad Pro mới nhất nhận phải làn sóng chỉ trích gay gắt đến từ cộng đồng nghệ sĩ và các nhà sáng tạo.

Đoạn quảng cáo này được tạo ra với ý tưởng cho thấy khả năng thay thế từ dụng cụ âm nhạc, sơn, ống kính máy ảnh, sách, nhân vật điện ảnh, điêu khắc và nhiều vật dụng sáng tạo khác của chiếc iPad mới nhất.

Tuy nhiên, thông điệp này khiến giới nghệ sĩ và các nhà sáng tạo phẫn nộ khi chứa nhiều phân đoạn các công cụ nghệ thuật bị máy ép thủy lực nghiền nát.