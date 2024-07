Con trai 'trùm sòng bạc' sở hữu khối tài sản 69 triệu USD nhờ eSports

Là con trai út của ông trùm sòng bạc Macau quá cố, nhưng Mario Ho lại xây dựng được khối tài sản riêng của mình mà không phụ thuộc vào ngành cờ bạc.

Mario Ho vốn nổi tiếng từ khi sinh ra, khi là con trai út trong 17 người con của đại gia sòng bạc Macau Stanley Ho (Hà Hồng Sân). Ảnh: Bloomberg.

Triệu phú 29 tuổi bắt đầu kinh doanh thể thao điện tử (eSports) cách đây 6 năm và cố gắng tìm chỗ đứng trong lĩnh vực game cá cược đang phát triển. Công ty của anh hiện đã niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), huy động được tổng cộng 20,25 triệu USD từ việc phát hành 2,25 triệu cổ phiếu lưu ký tại Mỹ với giá 9 USD /cổ phiếu.

Mario Ho trở thành người sáng lập trẻ nhất của một công ty niêm yết trên Nasdaq tại châu Á. Ho cũng là cổ đông cá nhân lớn nhất của NIP sau đợt IPO, với tỷ lệ sở hữu 13,6%. NIP Group Inc. bắt đầu giao dịch vào 25/7 trên sàn giao dịch Nasdaq, tăng 46%, đạt mức 9,02 USD /cổ phiếu trước khi đóng cửa phiên giao dịch. Con số này định giá 13,6% cổ phần Mario Ho sở hữu ở mức 69 triệu USD , theo Bloomberg Billionaires Index.

Nhận thấy khả năng sinh lời của eSports

Ho, chủ tịch kiêm đồng giám đốc điều hành của công ty, nói trong một cuộc phỏng vấn ở New York: “Đây không hẳn là thời điểm thuận lợi nhất để thực hiện IPO. Nhưng với độ phổ biến toàn cầu và đội ngũ quản lý có năng lực quốc tế, chúng tôi đã biến việc này trở nên dễ dàng hơn”.

Ông Stanley Ho cùng người vợ thứ 4 Angela Leong và con trai Mario của họ. Ảnh: Instagram.

NIP Group bắt đầu giao dịch sau khi chỉ số Nasdaq Composite ghi nhận mức giảm lớn nhất trong 2 ngày kể từ năm 2022. Các nhà đầu tư đã bán cổ phiếu công nghệ có mức vốn hóa lớn sau khi báo cáo tài chính đáng thất vọng. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng cơn sốt trí tuệ nhân tạo có thể đã bão hòa. Cổ phiếu tăng điểm vào 25/7 với Nasdaq tăng hơn 1%.

Theo Bloomberg, các công ty thể thao điện tử như NIP tạo ra doanh thu thông qua tài trợ, hợp tác với các doanh nghiệp và người chơi để quảng bá sản phẩm, đổi lấy sự phủ sóng và chứng thực của người dùng. Doanh số bán đồ lưu niệm (merchandise) là một nguồn doanh thu quan trọng khác. Bên cạnh đó là tiền thưởng, với thu nhập có thể từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD.

NIP Group cho biết ngành công nghiệp trò chơi thể thao điện tử toàn cầu có quy mô thị trường là 57,9 tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến tăng lên 102,4 tỷ USD vào năm 2027. Cuối năm ngoái, 2 đội eSports chuyên nghiệp của công ty đã thi đấu loạt game Counter-Strike: Global Offensive, Honor of Kings và League of Legends. Đội đã giành chiến thắng tại 117 giải đấu và tổng số tiền thưởng gần 19,1 triệu USD .

Báo cáo doanh thu năm 2023 của NIP Group là 83,7 triệu USD , tăng 27% so với một năm trước đó, nhưng vẫn chưa có lãi. Khoản lỗ ròng của công ty do các cổ đông gánh chịu đã tăng từ 31,5 triệu lên 57,2 triệu USD vào năm 2023. Khoản lỗ ròng do NIP Group gánh chịu đã tăng từ mức 6,2 triệu USD lên 13,3 triệu USD , không bao gồm khoản bồi thường từ việc mua lại cổ phiếu ưu đãi.

“Các công ty thể thao điện tử vẫn chưa chứng minh được khả năng sinh lời. Đây không phải là một mô hình kinh doanh tăng trưởng cao và lợi nhuận cao”, Shen Meng, CEO ngân hàng đầu tư Chanson & Co có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết.

Ông cho rằng hầu hết công ty eSports đều ra mắt công chúng với tư cách là công ty con của các tập giải trí và game khổng lồ.

Con trai tỷ phú muốn “viết nên câu chuyện của riêng mình”

Theo bản cáo bạch, với số vốn huy động được thông qua việc niêm yết cổ phiếu, NIP Group có kế hoạch phát triển thêm nhiều lĩnh vực kinh doanh, bao gồm giáo dục và đào tạo eSports, thu hút người hâm mộ, đồ lưu niệm kỹ thuật số, bất động sản thể thao điện tử và cấp phép sở hữu trí tuệ. Công ty cũng có kế hoạch mở rộng sang Trung Đông, Ho cho biết.

Ho bắt đầu kinh doanh sau khi tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts. Anh từng có một thời gian ngắn giữ chức giám đốc tiếp thị tại iDreamsky Technology Holdings Ltd. do Tencent hậu thuẫn.

Sau đó, Mario Ho thành lập công ty thể thao điện tử của riêng mình vào năm 2018 và sáp nhập nó với một liên doanh tương tự ở Vũ Hán. Doanh nghiệp này có tên là ESVF Esports Group. Cuối cùng, công ty của Ho kết hợp với công ty thể thao điện tử Thụy Điển Ninjas in Pyjamas Gaming vào tháng 1/2023, đổi tên thành NIP Group 2 tháng sau đó.

Ho điều hành mảng kinh doanh tại Trung Quốc, trong khi Hicham Chahine, người sáng lập Ninjas in Pyjamas, là đồng giám đốc điều hành các hoạt động tại Thụy Điển.

Công ty của Mario Ho niêm yết thành công tại Mỹ. Ảnh: Nasdaq.

Mario Ho xuất thân từ một kinh doanh sòng bạc, sau đó đến bất động sản. Cha của anh, đại gia sòng bạc Macau Stanley Ho (Hà Hồng Sân), đã qua đời vào năm 2020. Ông có 17 người con với 4 người vợ khác nhau, tạo nên một cây phả hệ phức tạp tồn tại nhiều tranh chấp.

Theo chỉ số tài sản của Bloomberg, gia đình này ước tính sở hữu khối tài sản khoảng 13 tỷ USD .

Theo chỉ số này, Angela Leong, mẹ của Mario và là vợ thứ 4 của Stanley, có tài sản ròng trị giá 4,8 tỷ USD . Bà nắm giữ tài sản ở Hong Kong và cổ phần tại SJM Holdings, công ty cổ phần kinh doanh sòng bạc chính của gia đình.

Là con trai út trong gia đình 17 người con, Mario Ho được biết đến là thần đồng toán, được cả Đại học Cambridge và MIT nhận vào năm 18 tuổi, và hoàn thành bậc đại học ở MIT chỉ trong 3 năm. “Tôi đã chọn làm điều gì đó khác biệt. Khi còn sống, tôi muốn viết nên câu chuyện đời của riêng mình”, Mario Ho nói.