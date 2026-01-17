Có gì ở ngôi trường Lê Phát, Thanh Nhàn theo học?

Thanh Nhàn và Xuân Bắc đang bước vào năm học thứ 3, trong khi tiền vệ trẻ Lê Phát là học viên khóa mới nhất của Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Lê Phát dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho U23 Việt Nam ở trận tứ kết U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF.

Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026 sau 120 phút thi đấu quả cảm. Trước đó, ở những phút cuối của hiệp 1, Lê Phát dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

Hàng loạt cầu thủ theo học

Ít ai biết dù bận rộn với tập luyện và thi đấu, Lê Phát vẫn chăm chỉ theo học ngành Huấn luyện thể thao (chuyên ngành Bóng đá) tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, hệ vừa học, vừa làm. Không chỉ Lê Phát, nhiều cầu thủ cũng đang theo học tại trường này như Nguyễn Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang.

Trước đó, nhờ những cống hiến đặc biệt dành cho ngành thể thao nước nhà, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng cũng được Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh trao học bổng. Các cầu thủ trở thành sinh viên ngành Huấn luyện thể thao của trường này kể từ năm 2020.

Ngoài ra, các cầu thủ Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự, Trần Thị Hải Linh thuộc đội tuyển bóng đá nữ cũng từng đăng ký tuyển sinh vào trường này.

Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thành lập năm 1959, tiền thân là trường Trung cấp Thể dục Thể thao Trung ương, có trụ sở tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh. Đây là trường đại học về thể dục thể thao đầu tiên ở Việt Nam.

Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thể dục, thể thao có trình độ đại học, sau đại học, đào tạo tài năng thể thao và trình độ thấp hơn. Đây cũng là cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế hàng đầu về thể dục thể thao.

Trong hơn 60 năm trưởng thành phát triển, trường đã đạt được nhiều thành tích trong công tác đào tạo, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương như: Huân chương Độc lập hạng nhất, nhì, ba; huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; huân chương Chiến thắng hạng ba...

Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh có trụ sở tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: UPES1.

Đổi mới chương trình, tạo điều kiện cho sinh viên

Ở bậc đại học, Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh đào tạo các hệ đại học chính quy, vừa học vừa làm. Các ngành đào tạo hệ đại học chính quy bao gồm Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao, Quản lý Thể dục thể thao, Y sinh Thể dục thể thao. Năm 2025, điểm chuẩn dao động 18 đến 27,39 điểm, ngành Giáo dục thể chất lấy điểm chuẩn cao nhất.

Trong khi đó, với hệ vừa học vừa làm, trường đào tạo các ngành Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao. Hai phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng; xét học bạ kết hợp thi năng khiếu.

Thí sinh tham gia đội tuyển quốc gia, thi đấu tại các giải vô địch thế giới, cúp thế giới, thế vận hội Olympic, ASIAD, vô địch châu Á, cúp châu Á, vô địch Đông Nam Á, SEA Games, cúp Đông Nam Á sẽ được tuyển thẳng vào trường. Thời gian tham gia không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viện thể thao hoàn thành chương trình học tập, Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh đã không ngừng đổi mới hình thức đào tạo ngành Huấn luyện thể thao.

Chương trình đào tạo được thiết kế linh động theo học chế tín chỉ tích lũy từ 4-8 năm. Đối với môn thể thao chuyên ngành, khi đã có đẳng cấp vận động viên, sinh viên sẽ được miễn phần thực hành, chỉ phải học phần lý thuyết và phương pháp.

Đối với các môn thể thao không chuyên ngành, sinh viên được bố trí học tập vào thời gian thích hợp không ảnh hưởng đến việc tập luyện và thi đấu.

Trong khi đó, với các nội dung học tập lý thuyết, nhà trường áp dụng phương pháp dạy học dựa trên công nghệ thông tin gắn liền với công nghệ giáo dục từ (ở cả các môn thể thao chuyên ngành và không chuyên ngành). Sinh viên khi thực tập nghiệp vụ được ưu tiên sắp xếp theo nguyện vọng cá nhân…

Nhờ đó, các vận động viên thể thao có cơ hội hoàn thành chương trình đại học mà không ảnh hưởng tiêu cực tới việc tập luyện và thi đấu. Nhiều người từng bắt gặp sau mỗi buổi tập, Lê Phát lại mở máy tính để học online. Tại SEA Games 33, hình ảnh nam cầu thủ vừa thi đấu buổi tối, vừa tranh thủ hoàn thành bài học từng khiến nhiều người xúc động và nể phục.

Ngoài hệ đại học và sau đại học, Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh còn có trường Phổ thông năng khiếu Thể dục Thể thao Olympic. Hàng năm, trường tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 nhằm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển năng khiếu thể thao; đồng thời tổ chức giáo dục bậc học phổ thông.