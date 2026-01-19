Cô gái Trung Quốc suy thận vì uống 2 ly trà sữa mỗi ngày

Trà sữa giúp cô gái 26 tuổi giải tỏa áp lực từ công việc, nhưng sau nhiều năm duy trì thói quen này, cô phải chạy thận suốt đời vì suy thận.

Cô gái phải chạy thận suốt đời Ảnh: ETtoday.

Cô gái 26 tuổi đến từ Đài Loan (Trung Quốc) có thói quen uống 2 ly trà sữa mỗi ngày trong nhiều năm. Cô phải chạy thận suốt đời sau khi chức năng thận suy hoàn toàn, theo ETtoday.

Trà sữa là cách cô gái tỏa căng thẳng khi thường xuyên làm việc nhiều giờ để đạt chỉ tiêu doanh số. Trước khi gặp biến cố sức khỏe, cô bị sưng mặt suốt 6 tháng, nhưng cho rằng nguyên nhân là do thức khuya.

Một đêm khi đang làm thêm giờ, cô đột nhiên không thể thở được. Đồng nghiệp lập tức đưa cô đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện chức năng thận của cô đã suy hoàn toàn sau khi xem kết quả xét nghiệm máu. Bác sĩ thông báo với mẹ của bệnh nhân rằng chỉ số ure máu của cô ở mức cực kỳ nguy hiểm, gây ra phù phổi.

Theo Cleveland Clinic, phù phổi là tình trạng dịch tích tụ trong phổi, với các triệu chứng bao gồm khó thở. Vì vậy, người phụ nữ buộc phải được đặt nội khí quản và chạy thận cấp cứu ngay lập tức, nếu không tính mạng sẽ bị đe dọa.

Nghe tin dữ, cô gái tái mặt. Hai mẹ con bật khóc ngay tại hành lang phòng cấp cứu. Sau đó, các xét nghiệm cho thấy người phụ nữ trẻ đã bị tiểu đạm (protein niệu) trong nhiều năm. Đây là tình trạng có protein trong nước tiểu.

Bác sĩ chuyên khoa thận cho biết nguyên nhân nhiều khả năng là do viêm cầu thận mạn tính 0. Kết hợp với việc thức khuya kéo dài và tiêu thụ quá mức đồ uống nhiều đường trong nhiều năm, cô hiện phải chạy thận suốt đời.

Từ vụ việc này, bác sĩ chuyên khoa thận cảnh báo rằng một số thói quen có thể dẫn đến suy thận ở người trẻ, trong đó có việc uống quá nhiều đồ uống có đường. Ngoài ra, bác sĩ còn liệt kê 4 thói quen khác gây hại cho thận: thức khuya trong thời gian dài; ăn chế độ quá nhiều đạm; lạm dụng thuốc giảm đau và thuốc không kê đơn; ăn mặn, thích các món có hương vị đậm.