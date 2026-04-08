Cô gái tống tiền Son Heung Min ngồi tù 4 năm

Sau phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Yang (20 tuổi) nhận mức án 4 năm tù vì dùng chiêu mang thai giả để tống tiền Son Heung Min.

Theo Nate, ngày 8/4, Tòa án quận Trung tâm Seoul mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án Yang (20 tuổi) và ông Yong (40 tuổi) tống tiền cầu thủ Son Heung Min. Tòa án bác bỏ đơn kháng cáo của hai bị cáo, giữ nguyên mức án 4 năm và 2 năm tù giam đối với Yang và Yong, như mức án trong phiên tòa sơ thẩm trước đó.

Toàn án kết luận: "Khó có thể chấp nhận lập luận của các bị cáo về sai sót thực tế và hiểu sai luật. Tòa xét thấy không có sự thay đổi nào về hoàn cảnh kể từ phiên tòa sơ thẩm và hậu quả của vụ án. Mức án ở phiên sơ thẩm đưa ra là hợp lý".

Yang (20 tuổi) và ông Yong (40 tuổi) ngồi tù vì tống tiền Son Heung Min. Ảnh: Yonhap News.

Theo cáo trạng, vào tháng 6/2024, Yang đã tống tiền Son Heung Min 300 triệu won bằng cách đe dọa tiết lộ việc mang thai. Ban đầu, cô gái đòi tiền từ một người đàn ông khác, nói dối rằng mình đang mang thai. Khi kế hoạch thất bại, Yang nhắm mục tiêu vào Son Heung Min.

Tiếp đó, Yang cấu kết với đồng phạm là Yong để thực hiện vụ tống tiền thứ hai. Nhóm này yêu cầu Son Heung Min chuyển thêm 70 triệu won. Để gây áp lực, Yong đã liên tục quấy rối trợ lý cá nhân của Son Heung Min, học viện bóng đá của cha nam cầu thủ và các nhãn hàng đang hợp tác quảng cáo với anh.

Phía Son nộp đơn tố cáo vào tháng 5/2025, và cả hai đối tượng bị bắt chỉ vài ngày sau đó.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án khẳng định các hành vi phạm tội của hai bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì "đã lợi dụng việc nạn nhân là người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng xã hội", và kết án tù giam đối với Yang và Yong. Mức án lần lượt là 4 năm và 2 năm tù giam.

Trong phiên tòa, Yang phủ nhận mọi cáo buộc nhưng bày tỏ sự hối hận. Cô nói: "Tôi muốn xin lỗi Son Heung Min. Tôi hy vọng anh ấy có thể tha thứ cho những sai lầm của tôi".