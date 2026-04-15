Cô gái 'thà khóc trong xe BMW, còn hơn cười sau xe đạp' giờ ra sao?

Vì một phát ngôn trên chương trình truyền hình, sự nghiệp của Ma Nuo lên hương ngắn ngủi rồi xuống dốc không phanh.

Ma Nuo vào thời điểm gây tranh cãi trên chương trình truyền hình.

Năm 2010, Ma Nuo (sinh năm 1988), khi đó chỉ là một người mẫu vô danh, đăng ký tham gia chương trình If you are the one của đài truyền hình Giang Tô (Trung Quốc).

Khi được một chàng trai cùng tham gia hỏi liệu có muốn cùng anh đi xe đạp cả đời không, Ma Nuo thẳng thừng từ chối và nói: "Tôi thà khóc trong xe BMW, còn hơn ngồi cười sau xe đạp".

Phát ngôn này của nữ người mẫu nhanh chóng gây bão mạng thời điểm đó, trở thành tâm điểm tranh luận. Không ít người chỉ trích cô có quan điểm thực dụng, hám của song cũng có người bênh vực, cho rằng cô chỉ đang trung thực, thẳng thắn.

Nhờ ồn ào, sự nghiệp của Ma Nuo cũng nhanh chóng phát triển. Cô liên tục được mời tham gia các chương trình truyền hình, nhận hợp đồng quảng cáo, đóng phim với mức thù lao cao gấp nhiều lần trước đó.

Tuy nhiên, tên tuổi của Ma Nuo luôn gắn liền với câu nói "thà khóc trên xe BMW". Năm 2011, cô bị cấm xuất hiện trên các show truyền hình vì lo ngại gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

Ma Nuo hiện tại sống ẩn dật, không còn thu hút nhiều sự chú ý.

Sự nghiệp chớm lên hương của Ma Nuo nhanh chóng xuống dốc từ đó. Cô chỉ còn nhận được một số vai nhỏ trong các bộ phim chiếu mạng. Sự nghiệp ca hát cũng không mấy khả quan.

Năm 2019, Ma Nuo lên tiếng giải thích về câu nói gây sốc năm xưa, tuyên bố đó là kịch bản được dựng sẵn và bản thân cũng đã nếm trải bài học cay đắng. Tuy nhiên, lời giải thích muộn màng không còn được khán giả chấp nhận và khó giúp cô cứu vãn sự nghiệp.

Đến năm 2023, Ma Nuo kết hôn với người đàn ông họ Liu. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh, thậm chí Ma Nuo tuyên bố bị chồng bạo hành 7 lần chỉ sau 6 tháng kết hôn. Hai bên sau đó còn đấu tố nhau về vấn đề tài chính, tranh chấp tài sản.

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Ma Nuo cũng không công khai hẹn hò với ai, lẳng lặng sống cuộc sống độc thân. Hiện, cô cũng không còn hoạt động nghệ thuật, hoàn toàn lui về ở ẩn.

Trên trang cá nhân có lượng người theo dõi ít ỏi, người mẫu tai tiếng năm nào chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Cô từng chia sẻ thích du lịch, đọc sách, ăn uống cùng bạn bè trong thời gian rảnh và quan tâm đến vấn đề cứu hộ chó mèo cũng như ủng hộ phụ nữ bị bạo lực gia đình.