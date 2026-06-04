'Cô gái rồng' xăm kín 98% cơ thể lại gây sốc

Amber Luke, nổi tiếng là "cô gái nhiều hình xăm nhất Australia", mới đây thông báo đã bay ra nước ngoài để thực hiện thủ thuật thẩm mỹ vốn bị cấm trong nước.

Amber Luke đã sang Tây Ban Nha để thực hiện thủ thuật thẩm mỹ.

Amber Luke đã bay nửa vòng Trái Đất đến Tây Ban Nha để thực hiện 2 thủ thuật thẩm mỹ - một trong số đó vốn bị cấm ở Australia, Channel Nine đưa tin.

Luke cho biết đã bay đến Barcelona để cắt một "khe cắm tiền xu" (coin slot) vào tai và cấy một chiếc nơ silicon dưới da bàn tay.

Influencer 31 tuổi, được biết đến với biệt danh "cô gái rồng", từng chi hơn 270.000 USD để xăm kín từ đầu đến chân. Luke có hơn 600 hình xăm bao phủ 98% cơ thể, cùng với hàng loạt thủ thuật chỉnh sửa ngoại hình cực đoan như chẻ đôi lưỡi, gắn răng nanh và xăm mắt xanh.

Lần này, ngôi sao Instagram thông báo với người hâm mộ về 2 thủ thuật mới ở nước ngoài, cho biết đã cân nhắc một thời gian.

"Tôi sắp xỏ khuyên tai. Họ sẽ khoét một lỗ dài ở vành tai để gắn các loại khuyên tai khác nhau lên đó. Hơn một năm qua, tôi đã lên kế hoạch gắn hình chiếc nơ bằng silicon dưới da tay, tôi rất hào hứng", cô nói.

Theo luật pháp Australia, thủ thuật thứ 2 mà Luke đề cập - được gọi là cấy ghép dưới da - là bất hợp pháp do lo ngại về phẫu thuật không có giấy phép, cũng như những rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Trong khi đó, coin slot là thủ thuật cắt bỏ một phần sụn tai và các mép được khâu lại, tạo ra khe hở cố định đủ để đặt nhiều vòng hoặc khuyên tai xếp chồng lên nhau. Thủ thuật này không bị cấm hoàn toàn ở Australia, nhưng nó được quản lý rất chặt chẽ do đòi hỏi phải cắt và loại bỏ mô.

Luke đã phủ kín 98% cơ thể bằng hình xăm sau nhiều năm.

Tại Tây Ban Nha, các thủ thuật thẩm mỹ trên đều hợp pháp nhưng cần có sự thực hiện của chuyên gia y tế được cấp phép.

Luke từng có ý định xóa xăm nhưng sau đó đổi ý do không hài lòng với khuôn mặt sau khi xóa bỏ hình xăm do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra. Cô nói rằng đã "bị sốc", nhận ra việc muốn xóa xăm phần nào xuất phát từ áp lực bên ngoài. "Cuối cùng, tôi nghĩ mình làm vậy nhiều hơn vì người khác, chứ không phải vì bản thân", cô nói.

Luke cho biết cô bắt đầu "nghiện xăm" từ năm 16 tuổi. Năm 2019, cô từng nhuộm xanh nhãn cầu nhưng thất bại trong đau đớn và bị mất thị lực trong 3 tuần.

Cách đây không lâu, cô bay đến Brazil để thực hiện lại thủ thuật này. Bất chấp trải nghiệm kinh hoàng trong quá khứ, cô vẫn tiếp tục xăm để thêm những đốm đen "tinh vân thiên hà" lên lòng trắng mắt màu xanh lam của mình.

Xăm trổ kín người đầy táo bạo đã biến Luke thành hiện tượng mạng. Nhưng người phụ nữ 31 tuổi này thừa nhận phong cách cực đoan đã gây khó khăn cho cô trong cuộc sống thực.

Luke từng chia sẻ chuyện không thể tìm việc làm vì ngoại hình khác biệt. Dù vậy, cô không hối hận vì những lựa chọn của bản thân.

"Bởi theo cách tôi nhìn nhận, tôi không muốn làm việc cho một công ty có tư duy nông cạn, không thể nhìn nhận tôi vượt ra ngoài ngoại hình. Họ sẽ không xem xét đạo đức nghề nghiệp, giá trị hay những đóng góp mà tôi có thể mang lại cho công ty", cô nói.