Cô gái Huế là hậu duệ vua Minh Mạng, tên có một không hai

Chia sẻ ảnh CCCD trong một bài đăng trên Threads, Lan Huyền Tôn Nữ Trà My không ngờ cái tên của mình lại được nhiều người quan tâm và hỏi han về gốc gác.

Lan Huyền Tôn Nữ Trà My gây chú ý vì tên hiếm có của mình. Ảnh: NVCC.

Bức ảnh chụp căn cước công dân của Lan Huyền Tôn Nữ Trà My (sinh năm 1996, ở phường Mỹ Thượng, TP Huế) là bình luận thu hút nhiều lượt tương tác nhất trong một bài viết trên nền tảng Threads ngày 1/1.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Trà My cho biết họ Lan Huyền Tôn Nữ của cô không phải của ba hay mẹ mà được đặt theo gia phổ Phòng Tuy Biên Quận Công, một nhánh hậu duệ trong hoàng tộc triều Nguyễn.

Theo Trà My, việc đặt tên con cháu theo hệ thống này tuân thủ quy tắc đặt họ và thứ tự thế hệ được ghi chép rõ trong gia phả, nhằm phân biệt các chi phái trong hoàng tộc qua từng đời.

"Theo lời kể của ông bà, tôi thuộc nhánh thứ 53 của vua Minh Mạng. Theo thời gian, con cháu thuộc phòng Tuy Biên Quận Công cũng như nhiều nhánh khác đã sinh sống, học tập và làm việc trong xã hội hiện đại như bao gia đình bình thường. Việc mang họ Lan Huyền Tôn Nữ vì thế mang ý nghĩa về nguồn gốc gia tộc, không đồng nghĩa với địa vị hay đặc quyền nào trong đời sống hiện nay", Trà My cho hay.

Gia phổ Phòng Tuy Biên Quận Công vẫn được gia đình Trà My lưu giữ đến ngày nay. Ảnh: NVCC.

Theo chia sẻ của Trà My, không ít lần, cái họ dài và lạ khiến cô rơi vào tình huống trớ trêu khi nhân viên nhập liệu chỉ ghi một phần tên hoặc tách nhầm họ thành nhiều phần khác nhau. Việc sửa sai giấy tờ vì thế trở thành chuyện quen thuộc.

Chỉ riêng phần họ của Trà My đã khiến nhiều người hỏi lại, ghi nhầm hoặc tỏ ra bán tín bán nghi. "Có người tưởng tôi đùa, có người hỏi đây có phải nghệ danh hay không", cô kể.

Cô gái cho biết nhiều người mặc định rằng cô xuất thân "con nhà hoàng tộc", sống trong khuôn khổ lễ nghi nghiêm ngặt, thậm chí có người hỏi vui rằng "có phải công chúa hay không".

Ở Huế, một số họ tên như Tôn Thất, Tôn Nữ, Huyền Tôn Nữ… bắt nguồn từ cách đặt tên của hoàng tộc triều Nguyễn ngày xưa. Khi đó, con cháu vua chúa không chỉ mang họ Nguyễn mà còn được đặt thêm các yếu tố trong tên để phân biệt giới tính, vai vế và nhánh gia đình trong gia phả.

Chẳng hạn, Tôn Nữ thường dùng cho nữ giới thuộc hoàng tộc, còn các chữ đứng trước hoặc sau thể hiện đời thứ và phòng nhánh cụ thể. Ngày nay, những họ tên này không còn gắn với quyền lực hay đặc quyền nào, mà đơn giản là dấu vết lịch sử còn lại trong đời sống hiện đại.