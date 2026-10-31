Cô gái giành quán quân pha chế 2026 nhờ món cá kho nước dừa

Lấy cảm hứng từ món cá kho và ký ức bên bà, Huỳnh Phi Vũ giành quán quân cuộc thi sáng tạo thức uống không cồn, sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại Thượng Hải.

Chiều 31/10, lễ trao giải cuộc thi sáng tạo thức uống không cồn TasteCraft Masters Championship mùa 2 diễn ra tại TP.HCM. Huỳnh Phi Vũ xuất sắc giành ngôi vị quán quân, Nguyễn Duy An đoạt giải á quân và Lê Thị Mèo nhận giải quý quân. Ba thí sinh sẽ đại diện Việt Nam dự vòng chung kết quốc tế World Fashion Drinks Competition tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Tại cuộc thi, Phi Vũ gây ấn tượng với cách kết hợp kỹ thuật pha chế hiện đại với nguyên liệu truyền thống, đưa ký ức gia đình và câu chuyện văn hóa Việt Nam vào đồ uống.

Ở phần thi đầu tiên, cô lấy cảm hứng từ những lần về quê, được bà nấu cho ăn. Món cá kho cùng các nguyên liệu quen thuộc như dừa tươi, cốm trở thành chất liệu để cô sáng tạo thức uống mang dấu ấn cá nhân.

Đến phần thi sáng tạo, Phi Vũ khai thác hương vị ẩm thực ba miền. Miền Bắc được thể hiện qua hương sen kết hợp trà ô long, miền Trung gợi nhắc món mè xửng Huế, miền Nam mang vị dừa béo ngọt.

Huỳnh Phi Vũ giành ngôi quán quân cuộc thi sáng tạo thức uống không cồn TasteCraft Masters Championship mùa 2.

“Ba hương vị hòa trộn trong một món nước, tượng trưng cho sự gắn kết của người dân ba miền và tinh thần đoàn kết của người Việt Nam mình”, Phi Vũ chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Có khoảng 11 năm làm việc trong lĩnh vực F&B, Phi Vũ cho biết niềm đam mê pha chế ngày càng lớn khi cô được tiếp cận thêm kiến thức, kỹ năng và phương pháp sáng tạo mới. Hướng đến cuộc thi thế giới vào năm sau, cô dự định dành thêm thời gian đọc sách, nghiên cứu tài liệu, tìm kiếm ý tưởng mới và tiếp tục khai thác những nét đặc trưng trong văn hóa Việt Nam để giới thiệu với bạn bè quốc tế.

3 thí sinh xuất sắc của cuộc thi TasteCraft Masters Championship mùa 2.

Á quân Nguyễn Duy An bật khóc khi được gọi tên ngay lần đầu dự thi. Mới bước chân vào nghề, anh đăng ký tham dự với mong muốn tích lũy kinh nghiệm, chưa nghĩ có thể tiến xa.

Hai thức uống của An lần lượt khai thác ký ức hái mít cho bà nội và cảnh núi rừng Đà Nẵng. Anh dùng nước mít cô đặc làm syrup cho trà, kết hợp cà phê với nước mắm Nam Ô và nấm trong phần thi sáng tạo, mong giới thiệu một góc quê hương bên cạnh hình ảnh biển quen thuộc.

Trong khi đó, quý quân Lê Thị Mèo mang đến món trà sữa sử dụng nhãn tiêu da bò Đồng Tháp. Ở phần sáng tạo, cô phối hợp cà phê, trà, mắc khén, hạt dổi, chanh vàng Việt Nam và thịt trâu gác bếp. Qua thức uống của mình, cô mong nguyên liệu trong nước được khai thác nhiều hơn, giảm phụ thuộc nguồn cung nước ngoài.

Các thí sinh và ban giám khảo của cuộc thi TasteCraft Masters Championship năm nay.

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, Công ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng (IDOCEAN) và thương hiệu Lúave Professional tổ chức TasteCraft Masters Championship mùa 2 với chủ đề “Hương vị bản địa”, nhằm tìm kiếm những nhà sáng tạo thức uống không cồn xuất sắc.

Sau vòng loại tại Đà Nẵng, Cần Thơ và TP.HCM, ban tổ chức chọn 12 thí sinh trong hơn 60 người tham gia vào vòng chung kết, diễn ra ngày 29-31/10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP.HCM.

Trong ngày thi đầu tiên, thí sinh bốc thăm nguyên liệu nền thuộc ba nhóm: trà hoặc trà sữa, cà phê sáng tạo, trái cây hoặc rau củ. Ngày thứ hai, họ tự chọn ý tưởng, với điều kiện nguyên liệu nền chính khác phần thi trước.

Mỗi lượt thi gồm 8 phút chuẩn bị và 12 phút pha chế, trình bày, thuyết trình bằng tiếng Anh. Thí sinh thực hiện 6 ly, gồm 5 ly phục vụ giám khảo và một ly trưng bày.

Bà Lê Ngọc Xuân Thảo, Trưởng ban tổ chức, đánh giá thí sinh mùa 2 tiến bộ hơn mùa đầu về chuyên môn, khả năng xây dựng câu chuyện và trình bày ý tưởng cho sản phẩm.

“Có thí sinh khai thác văn hóa Khmer, các loại trái cây địa phương và câu chuyện gắn với vùng đất mình sinh sống. Các thí sinh cho thấy rõ nét văn hóa bản địa trở thành cảm hứng sáng tạo trong những ly đồ uống”, bà Thảo nói.

Cuộc thi diễn ra trong khuôn khổ sự kiện Coffee Expo Vietnam 2026, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC.

Vòng chung kết mùa đầu tiên tổ chức ngày 1/11/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), với màn tranh tài của 6 thí sinh. Lương Thị Hạnh giành ngôi quán quân với thức uống lấy cảm hứng từ phở, nhận giải thưởng trị giá 188 triệu đồng cùng vé máy bay đến Thượng Hải. Nguyễn Khánh Tiền và Phùng Diễm Thanh Thảo lần lượt đoạt giải á quân, quý quân.