Kiểu cà phê 'vừa cũ, vừa mới' của Hà Nội

Hà Nội níu chân người yêu cà phê bằng sự hòa trộn giữa nếp lối sống cũ và sáng tạo mới, từ ly cà phê nâu vỉa hè đến những quán cà phê đặc sản pha chế hiện đại.

Du khách tán thưởng cà phê đặc sản hiện đại. Ảnh: Aramour Coffee Roasters.

Điều khiến Hà Nội trở thành điểm hẹn của người yêu cà phê trước hết nằm ở bản sắc rất riêng của thành phố. Ở đây, cà phê không chỉ là đồ uống quen thuộc mà còn gắn với một nếp sống lâu đời, từ những quán nhỏ trong khu phố đến ly cà phê nâu đậm vị sữa đặc đã đi vào ký ức nhiều thế hệ. Nhưng sức hút của Hà Nội không dừng ở truyền thống.

Theo chuyên trang ẩm thực Mỹ Food And Wine, thủ đô Việt Nam còn hấp dẫn thực khách bởi khả năng để văn hóa cà phê vỉa hè và làn sóng cà phê thế hệ thứ ba cùng tồn tại trong một không gian rất tự nhiên.

Người ta có thể ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp nhâm nhi một ly cà phê quen thuộc, rồi chỉ ít giờ sau bước vào một quán chuyên cà phê đặc sản để nghe bàn về kỹ thuật pha cà phê, mức rang và nguồn gốc nông trại. Ít nơi hội tụ được cả hai lớp trải nghiệm rõ rệt như vậy trong cùng một hành trình.

Ngành cà phê phát triển mạnh đã góp phần đưa Hà Nội đứng thứ 2 tại Giải thưởng Global Tastemakers Awards 2026 của Food & Wine. Kết quả dựa trên khảo sát hơn 400 chuyên gia ẩm thực, du lịch toàn cầu và được Hội đồng Cố vấn thẩm định, vinh danh trải nghiệm cà phê đặc sắc của thủ đô.

Bên cạnh câu chuyện hương vị, quán cà phê của Tú từng gây chú ý về chiếc phin giá 27 triệu đồng.

Refined

Nếu muốn đi qua các lớp trải nghiệm ấy, du khách có thể bắt đầu với Refined, quán của barista Vũ Đình Tú, một điểm dừng tiêu biểu cho làn sóng cà phê mới ở Hà Nội.

Tại đây, robusta được tuyển chọn kỹ lưỡng và xử lý theo hướng tinh tế hơn, vừa giữ được cá tính đậm đà quen thuộc của cà phê Việt, vừa mở ra những cách thưởng thức mới.

Thực đơn vì thế không chỉ có cà phê đen hay cà phê sữa pha phin truyền thống, mà còn có các biến tấu như cà phê lạnh vị mơ, cà phê dừa, cho thấy cách Hà Nội đang làm mới chính những chất liệu vốn rất quen thuộc của mình.

Quán cà phê được nhiều thực khách ưa chuộng nhờ kỹ thuật chính xác. Ảnh: COC Legacy Specialty Coffee.

C.O.C Legacy Specialty Coffee

Ẩn trong một con ngõ nhỏ, COC Legacy mang đến cảm giác tách biệt hẳn với nhịp sống ồn ào bên ngoài. Quán là lựa chọn phù hợp với những người muốn thưởng thức cà phê đặc sản trong không gian yên tĩnh, tập trung vào hạt cà phê Việt Nam và kỹ thuật pha chế chính xác.

Đây là một trong những địa chỉ thể hiện rõ nét hơn xu hướng specialty coffee (cà phê đặc sản, chú trọng chất lượng hạt và cách pha) tại Hà Nội.

Thương hiệu cà phê xuất phát từ Đà Lạt, nổi bật với dòng Arabica Tây Nguyên và định hướng trải nghiệm cà phê Việt theo phong cách hiện đại. Ảnh: Là Việt Coffee.

Là Việt Coffee

Quán tạo dấu ấn bằng việc tập trung vào arabica Tây Nguyên, mang đến hương vị trái cây rõ nét, khác với dòng robusta gắn bó lâu năm với Hà Nội.

Đây là điểm ghé đáng thử cho những ai muốn cảm nhận thêm một sắc thái khác của cà phê Việt Nam, nhất là khi muốn so sánh giữa phong cách truyền thống và xu hướng hiện đại.

Cà phê Giảng là một trong những tiệm nổi tiếng bậc nhất ở Hà Nội, đặc biệt với món cà phê trứng. Ảnh: @rey.winter.s.

Cà phê Giảng

Nhắc đến cà phê Hà Nội, khó bỏ qua Giảng, nơi được biết đến rộng rãi là cái nôi của cà phê trứng. Ra đời từ năm 1946, thức uống này đến nay vẫn là một trong những trải nghiệm đặc trưng nhất của thủ đô.

Một ly cà phê đậm vị, phủ lớp kem trứng sánh mịn, đủ để gợi ra chiều sâu lịch sử trong văn hóa thưởng thức cà phê của Hà Nội.

Quán phù hợp với những người muốn thưởng thức cà phê Việt Nam theo phong cách hiện đại nhưng không quá cầu kỳ. Ảnh: Blackbird Coffee.

Blackbird Coffee

Quán phù hợp với những người yêu cà phê đặc sản nhưng thích sự tối giản. Quán tập trung vào cách pha chế gọn gàng, rõ hương vị, đồng thời có các buổi thử nếm cho khách muốn hiểu sâu hơn về cà phê.

Trong bức tranh cà phê Hà Nội, Blackbird đại diện cho một phong cách hiện đại nhưng không phô trương.

Quán cà phê ở khu phố cổ Hà Nội, nằm trên tầng 2, số 8 Chân Cầm, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Loading T Café.

Loading T Café

Nằm trong một biệt thự Pháp cũ ở khu phố cổ, Loading T ghi điểm bằng không gian hoài cổ và những món đồ uống truyền thống.

Cà phê trứng và cà phê sữa chua là hai lựa chọn nổi bật, phù hợp với du khách muốn thử các hương vị quen thuộc của Hà Nội trong một không gian giàu tính thẩm mỹ.

Quán nhấn vào các giá trị như nguồn hạt bền vững, rang xay chất lượng và kết nối qua trải nghiệm pha chế. Ảnh: Aramour Coffee Roasters.

Aramour Coffee Roasters

Thương hiệu đại diện cho phong cách cà phê đặc sản hiện đại, với không gian tinh gọn, các loại rang nhẹ và thực đơn theo mùa. Quán mang đến một diện mạo trẻ hơn của cà phê Hà Nội, nơi sự sáng tạo thể hiện qua cả cách thiết kế đồ uống lẫn lựa chọn nguyên liệu.