Người mẫu Pháp Thylane Blondeau bước sang một chương mới cuộc đời khi kết hôn với DJ Ben Attal. Cô từng nổi tiếng thế giới năm 6 tuổi với danh xưng cô gái "đẹp nhất thế giới".

Blondeau được cầu hôn vào tháng 3.

Ngày 29/6, người mẫu Pháp Thylane Blondeau, từng được truyền thông quốc tế mệnh danh là "cô gái đẹp nhất thế giới", kết hôn với DJ người Pháp Ben Attal chỉ 3 tháng sau khi cả hai thông báo đính hôn, theo Ladbible.

Lễ cưới của cặp đôi được tổ chức tại Paris, Pháp, sau khoảng 6 năm bên nhau. Trong ngày trọng đại, cặp đôi gây chú ý khi cùng nhau xuất hiện thay vì giữ truyền thống cô dâu và chú rể đến địa điểm tổ chức riêng biệt. Blondeau diện chiếc đầm ôm dài chiết eo sang trọng, trong khi chú rể diện bộ vest truyền thống.

Trước đó, trên mạng xã hội hồi tháng 3, Blondeau chia sẻ khoảnh khắc nhận lời cầu hôn cùng dòng trạng thái: "Em đã nói đồng ý với người bạn thân nhất của mình. Cùng nhau đi đến mãi mãi", kèm hình ảnh khoe nhẫn đính hôn.

Blondeau xuất hiện cùng chồng trong lễ cưới thân mật.

Thylane Blondeau sinh năm 2001, là con gái của cựu cầu thủ bóng đá người Pháp Patrick Blondeau và MC truyền hình Veronika Loubry. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 3 tuổi sau khi được nhà thiết kế Jean Paul Gaultier phát hiện khi đi cùng mẹ trên đại lộ Champs-Élysées.

Năm 6 tuổi, Blondeau trở nên nổi tiếng toàn cầu khi được tạp chí Vogue Enfants gọi là "cô gái đẹp nhất thế giới". Đến năm 2018, cô tiếp tục được xếp hạng đầu trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler.

Trong sự nghiệp, Blondeau hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm lớn. Năm 2020, cô mở thương hiệu thời trang riêng mang tên No Smile, hướng đến việc đề cao phúc lợi và phản đối những tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe trong ngành công nghiệp thời trang.

Người mẫu 25 tuổi cũng nhiều lần lên tiếng về áp lực ngoại hình mà các người mẫu phải đối mặt. Cô khẳng định sẽ không ép bản thân giảm cân để đáp ứng yêu cầu của các sàn diễn.

"Tôi không muốn quá gầy. Nếu ai đó nói tôi không đủ gầy để tham gia một buổi trình diễn, tôi chỉ đơn giản từ chối. Tôi sẽ không nhịn ăn vì điều đó. Tôi thích ăn burger và sẽ không thay đổi bản thân", Blondeau từng chia sẻ.