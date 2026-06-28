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Đời sống

3 năm cưới của cầu thủ lấy vợ sớm, đón cặp sinh đôi ở tuổi 23

  • Chủ nhật, 28/6/2026 07:33 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Loạt ảnh kỷ niệm 3 năm ngày cưới của Bùi Vĩ Hào và bà xã tại Phú Quốc thu hút sự chú ý. Sau 5 năm bên nhau, họ xây dựng tổ ấm và vừa đón 2 thành viên mới.

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Bùi Vĩ Hào vừa cùng bà xã Dương Ngọc Thảo Vy kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Trong bài viết đăng tải trên trang cá nhân ngày 27/6, tiền đạo 23 tuổi viết: "Mừng kỷ niệm 3 năm cưới", cùng biểu tượng trái tim. Đính kèm bài viết là bộ ảnh tình tứ của cả hai tại một khách sạn view pháo hoa ở Phú Quốc. Bùi Vĩ Hào còn chuẩn bị bánh kem kỷ niệm.

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Cột mốc 3 năm ngày cưới cũng đánh dấu hành trình 5 năm gắn bó của cặp đôi. Bùi Vĩ Hào và hot girl Dương Ngọc Thảo Vy bắt đầu hẹn hò từ năm 2021. Sau 2 năm tìm hiểu, cả hai tổ chức lễ cưới vào năm 2023 khi nam cầu thủ vừa tròn 20 tuổi. Bùi Vĩ Hào là một trong những cầu thủ Việt Nam lập gia đình rất sớm.

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Trong suốt 5 năm bên nhau, Vĩ Hào và Thảo Vy hiếm khi vướng ồn ào. Nam cầu thủ không ngại chia sẻ khoảnh khắc gia đình và gửi những lời ngọt ngào đến vợ trên mạng xã hội.

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Vĩ Hào chia sẻ khoảnh khắc cả hai tậu ôtô vào tháng 10/2025.

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Giữa tháng 3, Vĩ Hào gây chú ý khi đăng tải hình ảnh chụp cùng vợ đang mang thai ở giai đoạn cuối thai kỳ. Nàng WAG nhận nhiều bình luận khen ngợi về vẻ ngoài tươi tắn, hạnh phúc bên chồng. Hai tháng sau, nam tiền đạo tiết lộ cả hai vừa đón cặp sinh đôi và hoàn tất tiệc đầy tháng cho con. "Chúc hai con một đời bình an, hay ăn chóng lớn, khoẻ mạnh, ngủ ngoan và luôn mang thật nhiều tiếng cười hạnh phúc đến cho cả nhà", anh viết.

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Đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc trong tiệc đầy tháng của con. Theo hình ảnh từ trang cá nhân, Vĩ Hào đặt tên cho hai bé là Vĩ Minh (tên gọi ở nhà là Rio) và Vĩ Khôi (Lio).

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Sinh năm 2003, Bùi Vĩ Hào được xem là một trong những tiền đạo trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam. Tại ASEAN Cup 2024, anh ghi dấu ấn với một bàn thắng và nhiều lần được HLV Kim Sang-sik tin tưởng trao cơ hội đá chính. Chân sút 23 tuổi hiện thi đấu cho CLB Becamex Bình Dương và đội tuyển quốc gia. Anh từng tham dự nhiều đấu trường lớn như U20 châu Á, U23 châu Á, ASIAD và ASEAN Cup.

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Kha Thanh

Ảnh: Bùi Vĩ Hào/Facebook

Bùi Vĩ Hào Phú Quốc Phú Quốc Việt Nam bà xã hot girl

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