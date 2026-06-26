Cô gái có gương mặt như bà cụ, con cũng mắc bệnh lão hóa sớm

Sinh ra với căn bệnh khiến gương mặt già nua từ nhỏ, Như luôn sống trong mặc cảm về ngoại hình. Chị lo lắng khi con gái cũng bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu tương tự.

Chị Như đau lòng khi phát hiện con gái có biểu hiện bệnh tương tự mẹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ngay từ khi sinh ra, Nguyễn Thị Như (31 tuổi, quê Phú Yên cũ) mang trong mình căn bệnh lạ khiến gương mặt già hơn nhiều so với tuổi thật. Tới khi chị trưởng thành, da toàn thân nhăn nheo, chảy xệ, cùng đôi mắt sụp mí khiến nhiều người nhầm tưởng chị là bà cụ 60-70 tuổi.

"Tôi rất buồn mỗi khi có người chào là cô hay bác, cảm giác lúc đó rất khó diễn tả. Tôi chỉ ước có ngoại hình đúng với tuổi thật của mình, dù chỉ một lần thôi cũng được", người phụ nữ sinh năm 1995 chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, việc thăm khám và điều trị cho căn bệnh của Như không được thực hiện sớm và đầy đủ. Đến năm 2013, khi chị được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), bác sĩ nhận định đây là trường hợp có yếu tố di truyền, nhưng không tiến hành thêm nhiều xét nghiệm chuyên sâu.

Trong suốt quãng thời gian trưởng thành, Như sống trong sự mặc cảm khi liên tục nhận về những ánh nhìn tò mò, lời bàn tán khiến chị không ít lần tổn thương. Dần dần, chị học cách chấp nhận và tiếp tục cuộc sống.

Đến năm 2017, Như được thực hiện cuộc phẫu thuật thẩm mỹ với nhiều hạng mục như căng da mặt, nâng mũi, độn cằm, cắt mí mắt và tiêm mỡ tự thân. Tuy nhiên, do cấu trúc da của chị đã biến đổi gần như hoàn toàn, kết quả sau phẫu thuật không mang lại nhiều thay đổi rõ rệt như mong đợi.

Trải qua 10 năm, người phụ nữ 31 tuổi tìm được người thương và lập gia đình. Tuy nhiên, biến cố ập đến khi con gái đầu lòng của chị có dấu hiệu bệnh tương tự mẹ.

10 năm biến cố và mất mát

Sau ca đại phẫu thuật một thập kỷ trước, Như từng có thời gian làm việc tại Đồng Nai, nơi chị nhận được sự giúp đỡ và cảm thông từ đồng nghiệp xung quanh. Thế nhưng, vì vấn đề sức khỏe không ổn định, chị không thể gắn bó lâu dài và buộc phải trở về quê, bắt đầu chuyển hướng sang buôn bán nhỏ để có thu nhập trang trải cuộc sống.

Biến cố xảy đến khi không lâu sau đó, mẹ của Như qua đời, rồi tiếp đến là sự ra đi của người cha. Cuộc sống của chị vốn đã khó khăn càng trở nên chông chênh hơn bao giờ hết.

Chị Như tham gia một chương trình về phẫu thuật thẩm mỹ và được tài trợ cải thiện diện mạo vào năm 2017. Ảnh: Kangnam.

Từ đó, Như sống khép kín hơn, hạn chế giao tiếp xã hội, chỉ duy trì công việc buôn bán nhỏ tại nhà để tự lo cho bản thân trong điều kiện hạn chế. Trong giai đoạn này, chị quen chồng qua mạng xã hội.

Sau một thời gian trò chuyện, người đàn ông miền Bắc quyết định vào miền Trung để gặp trực tiếp Như. Ban đầu gia đình nhà trai phản đối, nhưng sau đó, bằng sự kiên trì và tình cảm của cả hai, mọi người dần thay đổi quan điểm và chấp nhận mối quan hệ này.

"Mọi chuyện anh đều tự giải quyết, không kể lại với tôi quá nhiều. Sau này thì gia đình anh cũng thương và yêu quý tôi", Như chia sẻ về bạn đời.

Con gái lão hóa sớm

Trong quá trình mang thai con gái Huỳnh Giao (sinh năm 2024), Như từng sống trong tâm trạng lo lắng khi sợ con có thể mắc căn bệnh giống mình. Tuy nhiên, qua nhiều lần siêu âm và xét nghiệm, bác sĩ cho biết thai nhi phát triển bình thường. Bé gái chào đời nặng 3,4 kg và kết quả xét nghiệm gót chân ban đầu cũng không phát hiện bất thường.

Thế nhưng, khi bé bước sang khoảng 3-4 tháng tuổi, Như bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường khi vùng cổ, ngực, bụng và háng của bé dần xuất hiện tình trạng nhăn da tương tự mình trước đây.

Chị Như đau lòng khi trên cơ thể con gái xuất hiện tình trạng da nhăn nheo. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

"Tôi nhìn con mà đau lòng, vì những gì mình từng trải qua giờ lại xuất hiện trên cơ thể con. Tôi đã đưa con đi khám ở các bệnh viện nổi tiếng. Các bác sĩ có làm xét nghiệm gen và phát hiện bất thường, nhưng hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị cụ thể", chị nghẹn ngào nói.

Từ khi phát hiện tình trạng của con, Như gần như rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần. Chị thường xuyên mất ngủ kéo dài, sức khỏe suy giảm rõ rệt, có thời điểm chỉ còn nặng khoảng 33-34 kg.

"Tôi chưa từng có tuổi thơ trọn vẹn, nên nhìn con như vậy tôi rất đau đớn. Tôi chỉ mong nếu có bất kỳ cơ hội nào, dù là nhỏ nhất, tôi cũng sẽ đưa con đi chữa trị. Chỉ cần con có thể cải thiện dù một chút thôi, tôi cũng sẽ cố gắng bằng mọi cách", người mẹ trải lòng.