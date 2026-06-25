Bịt kín như ninja giữa nắng gắt, cô gái Trung Quốc nổi mẩn ngứa dữ dội

Xu hướng khẩu trang chống nắng "không kẽ hở" tại Trung Quốc bị đặt dấu hỏi sau vụ một người phụ nữ bị nổi mẩn đỏ, ngứa da dữ dội.

Trào lưu che chắn quá mức ở Trung Quốc bị phản tác dụng. Ảnh: Baidu.

Một phụ nữ ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) phải đến bệnh viện kiểm tra sau khi da mặt nổi mẩn đỏ và ngứa dữ dội. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ thói quen chống nắng cực đoan bằng loại khẩu trang che kín toàn bộ khuôn mặt.

Theo SCMP, người này gặp vấn đề về da trong một chuyến du lịch gần đây. Trước khi ra ngoài, cô thoa kem chống nắng rồi đội mũ và đeo loại khẩu trang chống nắng chỉ chừa phần mắt.

Đến cuối ngày, cô cảm thấy nóng bức và da mặt bắt đầu ửng đỏ. Sáng hôm sau, các nốt mẩn ngứa xuất hiện. Bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân số 6 Nam Thông cho biết đây là phản ứng kích ứng da điển hình.

Theo các bác sĩ, việc che kín khuôn mặt trong thời gian dài khiến làn da bị bao bọc trong môi trường nóng và ẩm. Da không được thông thoáng nên dễ xảy ra tình trạng kích ứng.

Sự việc thu hút sự chú ý khi loại khẩu trang chống nắng "không kẽ hở" đang trở thành xu hướng tại Trung Quốc. Sản phẩm thường được thiết kế liền khối với mũ. Toàn bộ khuôn mặt được che phủ, chỉ để lộ đôi mắt.

Loại chống nắng trên bãi biển tại Trung Quốc. Ảnh: Stringer/Reuters.

Trên các nền tảng thương mại điện tử, những sản phẩm trên liên tục nằm trong nhóm bán chạy. Nhiều thương hiệu quảng cáo đây là giải pháp chống nắng "vũ trang toàn diện". Một số mẫu còn sử dụng vải làm mát hoặc bổ sung các thành phần dưỡng da nhằm tăng sức hút với người tiêu dùng.

Loại khẩu trang này được gọi là "facekini", ra đời trong bối cảnh ngành công nghiệp chống nắng mùa hè hiện phát triển mạnh tại Trung Quốc. Đây là phiên bản hiện đại của những chiếc mặt nạ chống nắng từng gây sốt trên các bãi biển Trung Quốc khoảng một thập kỷ trước.

Theo iiMedia Research, thị trường quần áo chống nắng tại Trung Quốc đạt 67,5 tỷ nhân dân tệ vào năm 2022. Con số này dự kiến tăng lên 95,8 tỷ nhân dân tệ trong năm nay. Năm 2024, một tiểu thương tại chợ Nghĩa Ô cho biết đã bán hơn 40.000 chiếc chỉ trong một ngày.

Xu hướng này xuất phát từ quan niệm chuộng làn da trắng. Nhiều người cũng lo ngại tia cực tím (UV) gây tổn thương da và làm tăng nguy cơ ung thư da. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều người tin rằng các biện pháp chống nắng vật lý như che kín mặt hiệu quả hơn kem chống nắng.

Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc che kín toàn bộ khuôn mặt có thể gây tác dụng ngược. Thói quen này làm tăng nguy cơ dị ứng da. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vitamin D của cơ thể.

Các chuyên gia khuyến nghị người dân ưu tiên những biện pháp chống nắng thoáng khí hơn như sử dụng ô, mũ rộng vành và hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt.