Cô gái chi 6 triệu đồng thuê vệ sĩ, giả làm 'đại tiểu thư xuống phố'

Nhiều bạn trẻ không ngại chi vài triệu đồng thuê quay dựng, vệ sĩ để hóa thân thành “con nhà tài phiệt” trong trend "tiểu thư xuống phố" đang phủ sóng TikTok.

Nữ TikToker chi 6 triệu đồng đóng giả 'tiểu thư' xuống phố Chi khoảng 4-6 triệu đồng cho ê-kíp quay dựng, Hoài Thu hóa thân thành “tiểu thư xuống phố” trong video ngắn đang thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem trên TikTok.

Cái hất cằm lạnh lùng, những bước đi sải dài giữa phố đi bộ, theo sau là đội hình 2-3 vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính râm vây quanh mở đường. Không lời thoại, không cốt truyện phức tạp, nhưng những clip ngắn đóng vai "con nhà tài phiệt" đang là công thức thống trị xu hướng TikTok Việt Nam với hàng triệu lượt xem.

Đây là trào lưu "tiểu thư xuống phố", lan truyền mạnh mẽ từ đầu tháng 5, mở ra một làn sóng nhập vai mới, nơi giới trẻ sẵn sàng chi hàng triệu đồng chỉ để đổi lấy khoảnh khắc sống trong "hào quang nhân vật chính".

Trải nghiệm làm "con nhà tài phiệt"

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hoài Thu, người sáng tạo nội dung chuyên về mảng làm đẹp tại Hà Nội, cho biết cô quyết định nhập cuộc sau khi liên tục thấy xu hướng này chiếm lĩnh bảng tin TikTok. Điều khiến cô bị thu hút không chỉ là độ viral, mà còn nằm ở sự đầu tư hình ảnh kỹ lưỡng như một phân cảnh điện ảnh thu nhỏ.

"Là một nhà sáng tạo nội dung nên tôi khá khắt khe về mặt thị giác. Các video này đều được thực hiện rất chỉn chu từ góc máy đến thần thái nhân vật, nên bản thân cũng muốn thử sức xem cảm giác thực tế sẽ như thế nào", Thu kể.

Nữ TikToker sở hữu 1,4 triệu lượt theo dõi cho biết để sản xuất một video dài chưa đầy một phút, cô cùng ê-kíp phải mất một buổi họp bàn ý tưởng, thống nhất concept và tìm bối cảnh. Vì muốn lột tả đúng tinh thần "đại tiểu thư", cả nhóm chọn bấm máy tại khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm vào khung giờ đông đúc để tận dụng hiệu ứng đám đông.

"Tôi tự chuẩn bị trang phục và phong cách trang điểm để giữ đúng hình ảnh cá nhân. Ngược lại, team media sẽ phụ trách việc bắt góc quay, dựng hình và lên mood màu cho video. Dạng nội dung này nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực tế đòi hỏi sự tính toán rất kỹ về nhịp bước đi và biểu cảm gương mặt để ra được cái chất thượng lưu", cô nói.

Khu vực công cộng gần phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) hay Nguyễn Huệ (TP.HCM) được các "tiểu thư", "tổng tài" lựa chọn để quay video. Ảnh: Hoài Thu, Nguyệt My.

Thu tiết lộ tổng chi phí cho buổi quay dao động khoảng 4-6 triệu đồng, chủ yếu dành cho nhân sự media và hậu kỳ. Ngoài kỹ thuật quay chậm (slow-motion), phần chỉnh màu phim và lồng ghép âm nhạc dồn dập chính là yếu tố quyết định "khí chất" của sản phẩm. Sau khi đăng tải, đoạn clip của cô nhanh chóng cán mốc hơn 1,4 triệu lượt xem.

Từ Hà Nội vào TP.HCM, làn sóng chi tiền để hóa thân thành “cậu ấm cô chiêu" trong vài chục giây đang ngày càng nở rộ. Công thức chung của các clip này gần như rập khuôn: nhân vật chính diện đồ thời thượng, sải bước nơi công cộng dưới sự hộ tống của một đội hình gồm vệ sĩ, trợ lý hoặc ê-kíp quay phim chuyên nghiệp.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ hay các trung tâm thương mại sầm uất ở TP.HCM, không khó để bắt gặp cảnh các nhóm 4-5 người mang theo gimbal, máy ảnh và đèn trợ sáng để săn lùng các thước phim với biểu cảm xuất thần của nhân vật chính. Sự xuất hiện rầm rộ này khiến không ít người đi đường tò mò ngoái nhìn.

Minh Khôi (22 tuổi, sinh viên tại TP.HCM) cho biết anh đã kiếm thêm thu nhập bằng việc đóng vai vệ sĩ trong các clip dạng này.

“Nhiệm vụ của tôi chủ yếu là mặc suit đen, đeo kính râm, giữ gương mặt lạnh lùng và đi sát nhân vật chính. Có hôm nhóm quay ở trung tâm thương mại, có hôm lại di chuyển ra các khách sạn 5 sao hoặc phố đi bộ để tạo cảm giác quyền lực”, Khôi kể.

Sự xuất hiện rầm rộ với đông đảo vệ sĩ thu hút sự chú ý của đám đông. Ảnh: phuccaramen.

Theo Khôi, để tăng tính chân thực, một số nhóm còn chủ động thực hiện dưới dạng thử nghiệm xã hội (social experiment). Khi bắt gặp một cô gái ăn mặc nổi bật tại các khu mua sắm, ê-kíp sẽ đến xin phép mời tham gia video ngay tại chỗ. Nhiều bạn trẻ ban đầu khá e ngại, nhưng khi biết sẽ lên xu hướng TikTok thì hào hứng đồng ý vì muốn thử cảm giác được mọi ánh nhìn đổ dồn vào mình.

Sự bùng nổ của xu hướng này cũng kéo theo dịch vụ quay phim ăn theo. Một freelancer quay phim tại TP.HCM cho biết khoảng một tháng trở lại đây, anh liên tục nhận đơn đặt hàng quay dựng theo phong cách "rich kid".

“Khách hàng phần lớn là các TikToker, chủ shop thời trang hoặc các bạn trẻ muốn tìm kiếm video viral. Về mặt kỹ thuật thì không quá đánh đố, nhưng người làm hậu kỳ phải chắc tay trong việc xử lý tốc độ, dựng nhạc kịch tính và áp màu điện ảnh để tạo độ sang chảnh”, anh chia sẻ. Người này nói thêm mức giá có thể lên tới hơn 10 triệu đồng nếu khách hàng yêu cầu thuê thêm xe sang, bối cảnh độc quyền hoặc tăng số lượng diễn viên quần chúng.

Cơn sốt khắp Đông Nam Á

Sự lan tỏa mạnh mẽ của hiện tượng này tại Việt Nam thực chất là làn sóng nối dài từ một "đế chế" nội dung khác.

Theo SCMP, sự bùng nổ của các nội dung nhập vai giới siêu giàu trên Douyin gắn liền với sự thống trị của dòng phim ngắn định dạng dọc (short drama) tại Trung Quốc trong vài năm qua. Đây là thể loại giải trí có tiết tấu nhanh, khai thác triệt để các mô-típ ăn khách như: CEO trẻ tuổi, hôn nhân tài phiệt hay nữ chính đổi đời.

Trào lưu hòa thân con nhà tài phiệt lan truyền đến một số nước Đông Nam Á, trong đó có Indonesia. Ảnh: blackstag.official/TikTok.

Từ hiệu ứng của các bộ phim này, giới sáng tạo nội dung Trung Quốc bắt đầu mang hình tượng "tổng tài" ra đời thực. Không ít video tại quốc gia này từng đạt hàng chục triệu lượt xem chỉ với vài chục giây ghi lại cảnh sải bước giữa phố đông, khiến người đi đường ngơ ngác không rõ đây là ngôi sao showbiz hay chiêu trò dàn dựng.

Trào lưu này sau đó nhanh chóng tràn qua Việt Nam, Indonesia và nhiều quốc gia Đông Nam Á. Đáng chú ý, tại xứ sở vạn đảo, giới trẻ lại biến tấu theo hướng parody (hài hước) đầy sáng tạo như "CEO đi mua trà sữa vỉa hè" hay "tiểu thư đi học thêm", cố tình tạo sự đối lập gay gắt giữa phong thái tài phiệt và bối cảnh bình dân để gây cười.

Dưới góc nhìn chuyên môn, Tiến sĩ Crystal Abidin, chuyên gia nghiên cứu văn hóa Internet và influencer tại Đại học Curtin (Australia), nhận định: "Những trào lưu như 'tiểu thư xuống phố' hấp dẫn người trẻ nhờ khả năng kiến tạo cảm giác làm nhân vật chính ngay trong không gian công cộng".

Giữa bối cảnh các nền tảng video ngắn cạnh tranh khốc liệt về độ chú ý, các nội dung mang tính điện ảnh, tạo ảo giác về sự giàu có hoặc nổi tiếng luôn có lợi thế lan truyền áp đảo so với dạng vlog đời thường.

Trong khi đó, tờ SCMP phân tích rằng xu hướng "tổng tài" phản ánh tâm lý tìm kiếm trải nghiệm thoát ly thực tế của thế hệ số. "Trên không gian mạng, ranh giới giàu nghèo hay địa vị xã hội bỗng chốc có thể được khỏa lấp", tờ báo phân tích.