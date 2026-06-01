Cô gái 18 tuổi 'dao kéo' hơn 100 lần giờ ra sao?

Từng gây sốc khi thực hiện hơn 100 lần phẫu thuật thẩm mỹ để giống thần tượng, Zhou Chuna giờ đây quyết định dừng lại sau khi đối mặt với những cảnh báo nghiêm trọng về sức khỏe.

Zhou Chuna, cô gái đến từ tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), từng gây xôn xao dư luận khi tiết lộ đã trải qua hơn 100 ca phẫu thuật và thủ thuật thẩm mỹ trong suốt 5 năm. Để theo đuổi vẻ ngoài giống nữ diễn viên nổi tiếng Ngu Thư Hân, cô và gia đình đã chi khoảng 4 triệu nhân dân tệ (hơn 15,4 tỷ đồng ) cho hành trình này.

Sau nhiều năm liên tục chỉnh sửa khuôn mặt, Zhou thừa nhận những cuộc phẫu thuật đã giúp cô tự tin hơn. Tuy nhiên, hiện tại, cô cho biết bản thân không còn ý định tiếp tục can thiệp thẩm mỹ trong tương lai sau khi nhận ra những rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe, theo Koreaboo.

Zhou bắt đầu cảm thấy mặc cảm về ngoại hình từ khi còn nhỏ. Cô thường buồn bã khi nghe người thân và bạn bè nhận xét rằng mình không thừa hưởng vẻ ngoài xinh đẹp của mẹ.

Cảm giác tự ti càng trở nên nặng nề hơn khi Zhou chuyển đến học tại một trường quốc tế ở thành phố Thượng Hải. Trong môi trường mới, cô cho rằng nhiều bạn học có ngoại hình nổi bật và rất tự tin. Điều đó khiến cô nảy sinh mong muốn thay đổi bản thân.

Zhou Chuna trải qua ca phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên lúc 13 tuổi.

Năm 13 tuổi, với sự đồng ý của mẹ, Zhou đã cắt mí mắt. Từ đó, việc làm đẹp bằng phẫu thuật dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Theo các báo cáo, Zhou đã trải qua hơn 100 ca phẫu thuật và thủ thuật khác nhau, từ nâng mũi, chỉnh hàm đến gọt xương mặt. Toàn bộ chi phí đều do cha mẹ cô chi trả.

Có thời điểm, việc theo đuổi ngoại hình mới khiến Zhou bỏ dở việc học để tập trung cho các cuộc phẫu thuật liên tiếp.

Trong số hàng trăm lần can thiệp thẩm mỹ, Zhou cho biết ca phẫu thuật gọt xương là trải nghiệm đau đớn nhất. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 10 tiếng, sau đó cô phải nằm bất động trên giường suốt nửa tháng, chỉ được ăn thức ăn dạng lỏng.

Không chỉ vậy, Zhou còn thực hiện khoảng 10 lần phẫu thuật liên quan đến vùng mắt. Dù các bác sĩ nhiều lần khuyến cáo không nên tiếp tục vì nguy cơ biến chứng, cô vẫn tìm đến những cơ sở y tế khác để thực hiện các thủ thuật mới.

Theo lời kể của Zhou, khi một bệnh viện từ chối phẫu thuật, cô sẽ tìm đến một bác sĩ khác. Trong quá trình đó, cô đã ghé qua gần như tất cả các bệnh viện thẩm mỹ lớn tại Thượng Hải.

Sự thay đổi ngoại hình quá lớn khiến nhiều người quen cũ không còn nhận ra cô. Ngay cả trong gia đình, cha mẹ cũng gặp không ít áp lực trước những lời bàn tán từ bên ngoài.

"Khi bạn bè hỏi bố mẹ tôi rằng tôi có phải là con gái họ không, họ không sẵn lòng thừa nhận điều đó", cô tâm sự.

Sau nhiều năm Zhou phẫu thuật liên tục, các chuyên gia y tế bắt đầu đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc.

Bác sĩ Lin Yonggang, công tác tại một bệnh viện thẩm mỹ tư nhân ở Thượng Hải, cho biết Zhou không nên tiếp tục thực hiện thêm bất kỳ cuộc phẫu thuật nào nữa.

Theo bác sĩ, nếu tiếp tục can thiệp, cô có thể đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm như co giật cơ mặt, tổn thương dây thần kinh, thậm chí ảnh hưởng đến não bộ do phải sử dụng thuốc gây mê quá nhiều lần.

Một số bác sĩ còn cho rằng việc phẫu thuật thêm có thể khiến khuôn mặt của Zhou bị tổn hại nghiêm trọng và để lại những di chứng vĩnh viễn.