'Cô dâu 35 tỷ' Tây Ninh và thiếu gia Campuchia trước khi chia tay

|
Tối 27/4, Nguyễn Duyên (20 tuổi, Tây Ninh) xác nhận trên livestream hút 200.000 mắt xem rằng cô và ông xã Long Hour (người Campuchia) đã chia tay, "không còn cơ hội quay lại". Nguyên nhân là do hai bên có nhiều khác biệt, bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa. Do chưa đăng ký kết hôn vì Long Hour chưa đủ tuổi, cả hai không có ràng buộc về mặt pháp lý.
|
Thông tin cặp đôi rich kid đường ai nấy đi nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với nhiều ý kiến bình luận. Hồi tháng 1, Nguyễn Duyên và Long Hour từng gây choáng với đám cưới được tổ chức xa hoa với nhiều quà cưới giá trị, được nhiều người "xin vía".
Trong đám cưới tổ chức ở Tây Ninh, Duyên sử dụng bó hoa Swarovski được thiết kế riêng, trị giá khoảng 300 triệu đồng. Bố cô cũng đại diện họ nhà gái trao tặng cô dâu và chú rể sổ đỏ 27 tỷ đồng, bao gồm đất và công ty trên đất. Ông còn cho biết tại lễ ăn hỏi, nhà trai đã chuẩn bị lễ nạp tài trị giá 2,6 tỷ đồng, gia đình nhà gái làm tròn thành 3 tỷ đồng để gửi tặng đôi trẻ.
|
Ngoài ra, bố của Duyên còn chuẩn bị thêm 200.000 USD (hơn 5 tỷ đồng) như một món quà dành cho hai con trong ngày trọng đại. Ông thậm chí tặng riêng con rể một chiếc xe hơi hiệu Ford Raptor. Bên cạnh đó là bộ hồi môn trang sức gồm vòng vàng cỡ lớn, nhẫn, khuyên tai được chuẩn bị riêng cho cô dâu trong ngày cưới.
|
Sau đó khi được tổ chức tại Campuchia, hôn lễ cũng không kém phần hoành tráng. Bố chú rể đã chuẩn bị lễ nạp tài trị giá 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng). Trong ngày cưới, ông tiếp tục trao tặng con dâu 1 tỷ đồng để chuẩn bị váy áo và trang điểm. Khoản tiền này được gọi là “tiền sữa”, mang ý nghĩa đáp phần nào công sinh thành, nuôi dưỡng con gái trước khi về làm dâu nhà chồng.
Trong ngày vui, cô dâu Tây Ninh diện nhiều trang phục truyền thống tinh xảo của Campuchia, đeo nhiều trang sức đắt tiền. Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Duyên cho biết cô và Long Hour khi gia đình có mối quan hệ làm ăn chung. Cả hai nảy sinh tình cảm và có thời gian hẹn hò trước khi quyết định về chung một nhà.
|
Dù đám cưới gây chú ý, Duyên tự nhận là người ít sử dụng mạng xã hội, chọn lối sống giản dị và không để sự chú ý hay hào nhoáng trên không gian mạng ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư. Tuy nhiên sau hôn lễ, cô dâu Tây Ninh tận dụng sự chú ý để phát triển công việc làm ăn của gia đình. Một số hình ảnh ngọt ngào bên ông xã Campuchia cũng được cô đăng tải, nhận nhiều bình luận ngưỡng mộ.
|
Bởi vậy, thông tin cặp rich kid chia tay khiến nhiều người theo dõi tiếc nuối. Hiện, Long Hour đã về Campuchia sinh sống, Nguyễn Duyên tiếp tục ở lại Việt Nam cùng gia đình. Cô cho biết đã hoàn trả toàn bộ quà cưới nhận được từ nhà chồng, bao gồm kim cương, vàng, tiền, thậm chí là nhẫn cưới. Chiếc xe Ford Raptor bố cô tặng Long Hour trong ngày cưới hiện vẫn để ở nhà cô. Hai bên cũng quyết định vẫn giữ quan hệ bạn bè, hợp tác làm ăn sau khi chia tay.
