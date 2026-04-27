'Cô dâu 35 tỷ' Tây Ninh chia tay thiếu gia Campuchia sau 3 tháng cưới

Nổi tiếng với đám cưới xa hoa hồi đầu năm, Nguyễn Duyên khiến nhiều người bất ngờ khi xác nhận đã chia tay người chồng Campuchia, hoàn trả lại tất cả sính lễ.

Nguyễn Duyên và chú rể trong ngày cưới.

Trong livestream trên kênh cá nhân ngày 27/4, Nguyễn Duyên (20 tuổi, Tây Ninh) cho biết cô và chồng, Long Hour (người Campuchia), đã chính thức đường ai nấy đi vài hôm nay. Nguyên nhân là hai bên có nhiều bất đồng quan điểm trong công việc, ngôn ngữ cũng như văn hóa.

"Không ai nói chia tay trước cả, cả hai cùng quyết định dừng lại", Nguyễn Duyên nói, vẻ mặt buồn bã. Cô cũng mong dân mạng không tấn công hay bình luận tiêu cực về gia đình hai bên hay lan truyền thông tin sai sự thật.

Về số sính lễ, quà tặng nhận được từ nhà trai trong ngày cưới, Nguyễn Duyên cho biết đã trả lại tất cả kim cương, vàng, thậm chí nhẫn cưới cho chồng. Chiếc xe Ford Raptor bố cô tặng Long Hour trong ngày cưới hiện vẫn để ở nhà cô.

Hiện, Long Hour cũng đã về quê hương sinh sống, còn Duyên quyết định ở lại Việt Nam dù được bố mẹ chồng gợi ý sang Campuchia làm việc.

Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức xa hoa tại Tây Ninh.

Về pháp lý, Nguyễn Duyên và Long Hour chưa đăng ký kết hôn vì chú rể chưa đủ tuổi. Sau khi chia tay, hai bên vẫn làm bạn và hợp tác trong công việc song "không còn cơ hội quay lại".

Trước nhiều bình luận thắc mắc về mối quan hệ, Duyên cho biết cô và người cũ đã có 2 năm quen biết và khoảng thời gian tìm hiểu trước khi quyết định đi đến hôn nhân. Tuy nhiên, sự khác biệt về nhiều mặt khiến cuộc sống hôn nhân không thể duy trì.

Cô dâu Tây Ninh cũng khẳng định không đem chuyện tình cảm ra để câu view, bản thân lên tiếng để làm rõ những thông tin sai lệch.

"Em chỉ nói một lần này thôi, sau này không muốn nhắc đến nữa và mong mọi chuyện kết thúc ở đây", Duyên nói.

Thông tin Nguyễn Duyên và Long Hour chia tay khiến nhiều người theo dõi bất ngờ. Hồi tháng 1, cặp đôi gây chú ý trên mạng xã hội khi tổ chức đám cưới xa hoa cùng loạt quà cưới giá trị.

Trong ngày cưới, Duyên sử dụng bó hoa Swarovski được thiết kế riêng, trị giá khoảng 300 triệu đồng. Đại diện họ nhà gái, bố cô dâu trao tặng con gái và con rể sổ đỏ 27 tỷ đồng , bao gồm đất và công ty trên đất.

Ông cho biết tại lễ ăn hỏi, nhà trai đã chuẩn bị lễ nạp tài trị giá 2,6 tỷ đồng , gia đình nhà gái làm tròn thành 3 tỷ đồng để gửi tặng đôi trẻ. Ngoài ra, ông còn chuẩn bị thêm 200.000 USD (hơn 5 tỷ đồng ) như một món quà riêng dành cho hai con trong ngày trọng đại. Bố của Duyên còn tặng riêng con rể một chiếc xe hơi hiệu Ford Raptor.

Bên cạnh đó là bộ hồi môn trang sức gồm vòng vàng cỡ lớn, nhẫn, khuyên tai được chuẩn bị riêng cho cô dâu trong ngày cưới.

Trong khi đó, bố chú rể đã chuẩn bị lễ nạp tài trị giá 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng ). Trong ngày cưới, ông tiếp tục trao tặng con dâu 1 tỷ đồng để chuẩn bị váy áo và trang điểm.