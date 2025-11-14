Có đáng bỏ ra 6 triệu để mua iPhone bản 512 GB?

Để nâng cấp dung lượng iPhone từ 256 GB lên 512 GB, người dùng sẽ phải chi thêm khoảng 6 triệu. Con số chênh lệch lên tới 13 triệu giữa bản 1 TB và 2 TB.

Apple cũng đáng khen khi "khởi điểm" dòng iPhone 17 với bộ nhớ 256GB. Ảnh: The Verge.

Trong năm 2025, Apple cuối cùng đã có một bước tiến đáng ghi nhận: đưa bộ nhớ 256 GB lên phiên bản cơ sở của iPhone 17. Mức tăng này gấp đôi so với các thế hệ trước, giúp Apple vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh chính như Samsung và Google, những hãng hiện vẫn duy trì mức khởi điểm 128 GB cho các mẫu smartphone cao cấp.

Tuy nhiên, nếu muốn nâng cấp những phiên bản cao hơn, người dùng sẽ phải chi thêm số tiền khá lớn. Cụ thể, với mẫu iPhone 17 Pro Max tại Việt Nam, mức chênh lệch giữa bản 256 GB và 512 GB là 6,5 triệu. Mức chênh tương tự giữa bản 512 GB và 1 TB, trong khi từ 1 TB lên 2 TB người dùng phải chi thêm tới 13 triệu.

Nâng cấp dung lượng là khoản chi lớn

Số tiền để nâng cấp lên bản 512 GB tại Mỹ, thị trường iPhone có giá tốt, cũng vào khoảng 200 USD . Việc người dùng phải chi một khoản tiền lớn chỉ để tăng dung lượng lưu trữ, trong khi không nhận được bất kỳ nâng cấp nào về chip xử lý hay hệ thống camera, đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Đặc biệt là khi chi phí sản xuất bộ nhớ được ước tính chỉ dao động ở mức 20 - 30 USD đối với các nhà sản xuất khi mua số lượng lớn.

Giữa phiên bản 512 GB và 1 TB cũng có chênh lệch 6,5 triệu đồng, trong khi khoảng cách giữa phiên bản 1 TB và 2 TB lên tới 13 triệu đồng. Ảnh: Apple.

Trong khi đó, các đối thủ như Samsung và Google chỉ định giá khoảng 120 USD chênh lệch cho bộ nhớ 25 6GB và 512 GB. Con số này của các hãng như OnePlus còn thấp hơn, chỉ 100 USD , đồng thời bản dung lượng lớn cũng đi kèm với RAM lớn hơn. Đáng chú ý, Xiaomi 15 Ultra đã cung cấp dung lượng 512 GB ngay trên phiên bản cơ bản.

Chiến lược kinh doanh

Apple đã biến việc nâng cấp bộ nhớ thành một chiến lược kinh doanh. Mẫu cơ bản cung cấp dung lượng "vừa đủ" để người dùng cảm thấy thoải mái ban đầu, nhưng lại không đủ để duy trì lâu dài. Khi bộ nhớ thiếu hụt, người dùng buộc phải tìm đến giải pháp nâng cấp 200 USD của Apple.

Dù 512 GB không còn là mức dung lượng hiếm hoi trong năm 2025, Apple vẫn kiên quyết định vị nó như một tùy chọn xa xỉ, thay vì một nâng cấp hợp lý.

Ngoài ra, bằng cách tăng giá phi mã cho các mẫu dung lượng cao, Apple gián tiếp thúc đẩy người dùng nâng cấp điện thoại sớm hơn khi bộ nhớ cạn kiệt. Điều này mâu thuẫn với thông điệp phát triển bền vững của chính hãng về việc "chiếc iPhone thân thiện môi trường nhất là chiếc đang được sử dụng".

Kinh doanh dung lượng lưu trữ đang là "con gà đẻ trứng vàng" của Apple. Ảnh: Apple.

Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn với dịch vụ đăng ký iCloud+. Việc dung lượng lưu trữ miễn phí trên iCloud vẫn giữ ở mức 5GB là điều khó chấp nhận. Mức miễn phí thấp này được cho là chiến lược cố ý của Apple nhằm buộc người dùng đưa ra lựa chọn: hoặc phải mua iPhone dung lượng cao đắt đỏ ngay từ đầu, hoặc phải đăng ký gói dịch vụ iCloud trả phí hàng tháng.

Mô hình định giá cao của Apple được duy trì nhờ lòng trung thành của người dùng. Khi đã gắn bó sâu sắc với hệ sinh thái như iMessage, AirDrop hay Apple Watch, việc chuyển đổi thiết bị đồng nghĩa với việc từ bỏ một phần cuộc sống số cá nhân.

Apple nhận thức rõ sự ràng buộc này và sử dụng sự tiện lợi của hệ sinh thái để biện minh cho mức giá cao. Khi chi phí nâng cấp bộ nhớ ngang bằng với giá của một chiếc smartphone tầm trung, đây không còn là tùy chọn cao cấp mà đã trở thành một khoản thuế đánh vào chính khách hàng của hãng.

Người dùng cần dung lượng lớn

Từ mức 4 GB của những chiếc iPhone đầu tiên, dung lượng điện thoại tăng theo cấp số nhân. Đi cùng với chức năng của điện thoại, tập tin để lại ngày càng phình to. Với các dòng iPhone Pro, ngoài việc đắt hơn, dung lượng của chúng cũng là điều người dùng nhận được.

Ngoài chứa được lượng lớn tập tin, các bản bộ nhớ cao thường đi kèm với tốc độ đọc - ghi nâng cấp. Qua đó, việc khởi động, truy xuất app và file nặng nhanh hơn. iPhone đời mới hỗ trợ chụp ảnh RAW, quay phim ProRes. Đây đều là chức năng chiếm dụng lượng lớn bộ nhớ.

Thực tế, nhóm người dùng Pro cũng tải những ứng dụng nặng hơn. Việc dựng phim trên iPhone qua các phần mềm như CapCut để lại hàng chục đến cả trăm GB cache. Tương tự, những phần mềm chat giữ dữ liệu người dùng trên máy, làm iPhone quá tải.

Các trò chơi thế giới mở đời mới như Genshin Impact, Zenless Zone Zero hay Wuthering Wave nặng đến 20-50 GB. Chúng cũng cần thêm không gian lưu trữ mỗi khi có bản cập nhật. Với nhu cầu này, rõ ràng mức 128 hay thậm chí 256 GB cũng dần không đủ.