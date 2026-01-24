'Cô bé' khô hạn, khi nào cần đi khám?

Khô âm đạo có thể gây ra cảm giác khó chịu ở vùng âm đạo và vùng chậu, khiến phụ nữ mất hứng thú với quan hệ tình dục hoặc đau khi quan hệ tình dục.

Tình trạng khô âm đạo khiến phụ nữ mất hứng thú với quan hệ tình dục. Ảnh: Freepik.

Ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, hormone estrogen đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mô âm đạo khỏe mạnh: giúp tiết dịch nhờn, giữ độ đàn hồi và môi trường acid sinh lý. Các chất nhờn ở âm đạo giúp bảo vệ các mô khỏi tổn thương và nhiễm trùng. Sự kích thích tình dục cũng làm tăng thêm sự bài tiết dịch nhờn này.

Tác hại của khô âm đạo

Khi âm đạo bị khô có thể gây ra cảm giác khó chịu ở vùng âm đạo và vùng chậu. Ngoài ra, còn khiến phụ nữ cảm thấy:

Mất hứng thú với tình dục

Đau khi quan hệ tình dục

Ngứa, khô rát vùng kín

Cảm giác nóng rực, đau âm đạo

Chảy máu nhẹ sau khi giao hợp

Nhiễm trùng đường tiết niệu không hết hoặc tái phát

Ngứa hoặc châm chích âm đạo

Âm đạo khô còn ảnh hưởng đến tâm lý, khiến người phụ nữ xấu hổ, mặc cảm, tự ti.

Khô âm đạo là tình trạng khá phổ biến, có thể gặp ở nhiều lứa tuổi. Nhiều thống kê cho thấy khoảng 10 –40% phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh gặp tình trạng này, và triệu chứng có xu hướng tăng theo tuổi. Nguyên nhân khô âm đạo thường gặp:

Yếu tố thần kinh – tâm lý: Chưa đủ hưng phấn tình dục; Căng thẳng, lo âu, stress kéo dài; Tâm lý chưa sẵn sàng hoặc thay đổi hoàn cảnh sống.

Rối loạn nội tiết, giảm estrogen (thai kỳ, cho con bú, tiền mãn kinh – mãn kinh), hút thuốc lá, viêm nhiễm đường sinh dục, kinh nguyệt thưa.

Bệnh lý và thói quen: bệnh lý buồng trứng, viêm âm đạo, hội chứng Sjogren, thụt rửa âm đạo làm mất cân bằng môi trường sinh lý, yếu tố cơ địa.

Tác dụng phụ của thuốc: điều trị đái tháo đường, điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục, hóa trị, điều trị ung thư.

Khô âm đạo khi nào cần đi khám?

Khô âm đạo hiếm khi là một tình trạng bệnh lý nghiêm trọng. Nhưng hãy đi khám nếu chị em có cảm giác khó chịu kéo dài hơn vài ngày hoặc cảm thấy khó chịu khi quan hệ tình dục.

Nếu âm đạo khô kèm theo chảy máu âm đạo nghiêm trọng, chị em hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức. Nếu không được điều trị, khô âm đạo có thể gây lở loét hoặc nứt các mô của âm đạo.

Cách cải thiện tình trạng khô âm đạo

Để cải thiện tình trạng khô âm đạo, chị em cần lưu ý:

Hạn chế sử dụng các sản phẩm gây kích ứng. Chẳng hạn như thụt rửa âm đạo bằng dung dịch vệ sinh. Chị em chỉ cần rửa nhanh với nước sạch 2 lần một ngày là đủ.

Bổ sung Estrogen. Suy giảm nồng độ hormone Estrogen là nguyên nhân gây ra tình trạng khô hạn. Vì vậy hãy bổ sung thực phẩm có hàm lượng cao Isoflavone - một loại flavonoid có cơ chế hoạt động và chức năng gần giống như hormone Estrogen ở nữ. Khi bổ sung thực phẩm có hàm lượng cao Isoflavones sẽ cải thiện được những tình trạng do suy giảm hormone Estrogen. Một số thực phẩm có hàm lượng Isoflavones cao như: anh đào, đậu nành, cần tây, các loại hạt và thực vật họ đậu…

Ngoài ra, nên bổ sung một số loại thực phẩm giàu vitamin A như: khoai lang, cà rốt, rau bina, cải xoăn, dưa đỏ, cà chua…; vitamin B như: súp lơ, nấm, thịt, hạt hướng dương, sữa, ngũ cốc, hoa quả, rau xanh…và a xít béo như: cá thu, cá hồi, cá ngừ, hạt vừng, bí ngô sống…

Sử dụng thuốc bôi trơn. Nếu gặp phải chứng khô âm đạo chị em phụ nữ có thể sử dụng thuốc bôi trơn khi quan hệ. Thuốc bôi trơn này sẽ làm ướt âm đạo trong nhiều giờ, giúp vợ chồng quan hệ dễ dàng. Tuy nhiên khi sử dụng thuốc bôi trơn chị em hãy luôn nhớ sử dụng loại được sản xuất đặc biệt để sử dụng trong âm đạo và được cơ quan y tế tin cậy cấp phép. Hãy tìm chất bôi trơn gốc nước sẽ an toàn hơn cho môi trường âm đạo và không chứa nước hoa để sử dụng hàng ngày.

Nếu chị em bị khô âm đạo do tác dụng phụ của thuốc, chị em nên trao đổi với bác sĩ về việc thay đổi một loại thuốc đang dùng điều trị bệnh để có thể giảm tình trạng khô âm đạo.