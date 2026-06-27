'Cơ bắp Ronaldo như đàn ông tuổi 30'

Nhà báo Piers Morgan hết lời ca ngợi thể trạng đáng kinh ngạc của Cristiano Ronaldo, trước khi John Terry hài hước gọi cựu sao Manchester United là một "kẻ nói dối".

Cơ bắp đáng kinh ngạc của Ronaldo ở tuổi 41. Ảnh: Reuters.

Cristiano Ronaldo tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông trước lượt trận cuối bảng K World Cup 2026, không chỉ bởi màn trình diễn trên sân mà còn bởi cuộc đối đáp đầy hài hước giữa nhà báo Piers Morgan và cựu đội trưởng tuyển Anh John Terry.

Sau khi Ronaldo ghi cú đúp giúp Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-0 hôm 24/6, xóa tan những chỉ trích sau trận hòa CHDC Congo, Piers Morgan đã dành nhiều lời khen cho ngôi sao đang khoác áo Al Nassr trong chương trình Sport Uncensored.

Nhà báo 61 tuổi gọi Ronaldo là "hình mẫu lý tưởng", đồng thời nhấn mạnh tuổi tác dường như không ảnh hưởng đến thể trạng của chân sút người Bồ Đào Nha. "Tôi nghĩ cậu ấy là một tấm gương tuyệt vời vì chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số. Ronaldo đã 41 tuổi nhưng sở hữu thân hình của một người đàn ông 30", Morgan nhận xét.

Người dẫn chương trình cũng tiết lộ một kỷ niệm thú vị. Ông cho biết bài đăng được ghim trên tài khoản X của mình là đoạn video Ronaldo nhìn thẳng vào ông rồi nói: "Đúng vậy, anh có cơ bụng đẹp đấy."

Lời chia sẻ này nhanh chóng tạo ra màn tung hứng vui vẻ giữa các khách mời. John Terry lập tức đáp trả bằng câu nói khiến cả trường quay bật cười. "Cậu ấy là một cầu thủ vĩ đại và cũng là một người biết nói dối đấy", cựu trung vệ Chelsea nói trong tiếng cười, ám chỉ việc Ronaldo khen cơ bụng của Morgan.

Cuộc trò chuyện diễn ra trong bối cảnh Ronaldo vừa lấy lại phong độ đúng lúc tại World Cup 2026. Sau màn trình diễn nhạt nhòa ở trận mở màn, tiền đạo 41 tuổi đã ghi hai bàn vào lưới Uzbekistan, qua đó nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 975 và giúp Bồ Đào Nha nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng K trước khi đối đầu Colombia.

Khoảnh khắc Ronaldo dạy dỗ đàn em trên sân tập Đoạn video buổi tập mới nhất của tuyển Bồ Đào Nha được đăng tải vào tối 26/6 nhận được sự chú ý của nhiều CĐV trên X.