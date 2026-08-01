Cơ bắp của Yamal

Lamine Yamal gây chú ý với hình ảnh săn chắc và cơ bắp rõ nét trong quá trình tập luyện trước thềm mùa giải mới.

Yamal tập trung phát triển cơ bắp.

Sau World Cup 2026, Yamal tận hưởng kỳ nghỉ hè nhưng không quên duy trì thể lực trước ngày hội quân cùng Barcelona để chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.

Hình ảnh ngôi sao trẻ của Barcelona chăm chỉ nâng tạ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều lời khen về sự thay đổi đáng kinh ngạc của cầu thủ mới 19 tuổi.

Trong bức ảnh được chia sẻ, Yamal thực hiện bài tập với tạ tay, để lộ phần bắp tay và vai phát triển hơn đáng kể so với mùa giải trước. Đây được xem là thành quả sau thời gian nghỉ hè mà tài năng người Tây Ban Nha vẫn duy trì chế độ tập luyện nghiêm túc, thay vì dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi.

Nhiều ý kiến cho rằng ở độ tuổi của Yamal, không ít cầu thủ thường mất nhiều thời gian để lấy lại thể trạng sau kỳ nghỉ. Tuy nhiên, ngôi sao của Barcelona lại lựa chọn hướng đi hoàn toàn khác khi tập trung cải thiện sức mạnh cơ bắp nhằm chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn ở mùa giải 2026/27.

Khả năng xử lý bóng, rê dắt và tạo đột biến vốn đã là điểm mạnh của Yamal. Việc bổ sung thêm sức mạnh thể chất được kỳ vọng sẽ giúp anh trở nên nguy hiểm hơn trong các pha tranh chấp tay đôi. Khi đối mặt với những hậu vệ có nền tảng thể lực vượt trội, cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ giữ thăng bằng tốt hơn, hạn chế bị đẩy ngã và duy trì những pha bứt tốc xuyên phá.

Nhiều bình luận nhận định rằng nếu kết hợp được kỹ thuật thượng thừa với nền tảng thể chất vượt trội, Yamal sẽ còn trở nên khó ngăn cản hơn.

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