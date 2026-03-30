Hình ảnh mới nhất của Neymar trong phòng tập đang thu hút sự chú ý từ giới truyền thông và người hâm mộ.

Cơ bắp của Neymar ở tuổi 34.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Neymar chia sẻ hình ảnh tập luyện trong phòng gym. Tiền đạo người Brazil cho thấy sự thay đổi khi quyết tâm cải thiện vóc dáng để trở nên săn chắc hơn. Đây được xem là bước tiến quan trọng, bởi thể lực là điểm hạn chế của Neymar trong thời gian gần đây.

Theo các nguồn tin từ đội ngũ huấn luyện, Neymar đang áp dụng chế độ tập luyện kết hợp giữa gym cường độ cao và các bài tập chức năng. Anh tập trung vào sức mạnh cơ lõi, khả năng giữ thăng bằng và độ bền, những yếu tố then chốt giúp duy trì phong độ trong suốt 90 phút thi đấu.

Tham vọng của Neymar là góp mặt tại World Cup 2026. Tuy nhiên, mục tiêu này bị đe dọa nghiêm trọng khi anh vắng mặt ở đợt tập trung mới nhất của tuyển Brazil trong tháng này.

HLV Carlo Ancelotti xác nhận Neymar không được triệu tập do chưa đạt thể trạng tốt nhất. Theo nhà cầm quân người Italy, cánh cửa vẫn mở, nhưng điều kiện tiên quyết là cầu thủ phải đạt 100% phong độ.

Ngay cả tại Santos, Neymar cũng chưa đảm bảo suất đá chính. HLV Cuca quyết định không điền tên tiền đạo người Brazil vào danh sách thi đấu trận gặp Cruzeiro hôm 23/3. Lý do được nhà cầm quân này nhấn mạnh là nguy cơ chấn thương của Neymar vẫn ở mức cao.

Việc sa sút về thể lực và phong độ khiến Neymar đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với World Cup, mục tiêu lớn cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế.

Neymar đánh lừa thủ môn trên chấm penalty Sáng 19/3, Neymar ghi bàn cho Santos trong trận thua 1-2 trước Internacional tại vòng 7 giải VĐQG Brazil.