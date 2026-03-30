Cơ bắp của Neymar ở tuổi 34

  • Thứ hai, 30/3/2026 07:20 (GMT+7)
Hình ảnh mới nhất của Neymar trong phòng tập đang thu hút sự chú ý từ giới truyền thông và người hâm mộ.

Cơ bắp của Neymar ở tuổi 34.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Neymar chia sẻ hình ảnh tập luyện trong phòng gym. Tiền đạo người Brazil cho thấy sự thay đổi khi quyết tâm cải thiện vóc dáng để trở nên săn chắc hơn. Đây được xem là bước tiến quan trọng, bởi thể lực là điểm hạn chế của Neymar trong thời gian gần đây.

Theo các nguồn tin từ đội ngũ huấn luyện, Neymar đang áp dụng chế độ tập luyện kết hợp giữa gym cường độ cao và các bài tập chức năng. Anh tập trung vào sức mạnh cơ lõi, khả năng giữ thăng bằng và độ bền, những yếu tố then chốt giúp duy trì phong độ trong suốt 90 phút thi đấu.

Tham vọng của Neymar là góp mặt tại World Cup 2026. Tuy nhiên, mục tiêu này bị đe dọa nghiêm trọng khi anh vắng mặt ở đợt tập trung mới nhất của tuyển Brazil trong tháng này.

HLV Carlo Ancelotti xác nhận Neymar không được triệu tập do chưa đạt thể trạng tốt nhất. Theo nhà cầm quân người Italy, cánh cửa vẫn mở, nhưng điều kiện tiên quyết là cầu thủ phải đạt 100% phong độ.

Ngay cả tại Santos, Neymar cũng chưa đảm bảo suất đá chính. HLV Cuca quyết định không điền tên tiền đạo người Brazil vào danh sách thi đấu trận gặp Cruzeiro hôm 23/3. Lý do được nhà cầm quân này nhấn mạnh là nguy cơ chấn thương của Neymar vẫn ở mức cao.

Việc sa sút về thể lực và phong độ khiến Neymar đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với World Cup, mục tiêu lớn cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế.

Neymar đánh lừa thủ môn trên chấm penalty Sáng 19/3, Neymar ghi bàn cho Santos trong trận thua 1-2 trước Internacional tại vòng 7 giải VĐQG Brazil.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Duy Luân

    Đọc tiếp

    Palmer muon roi Chelsea hinh anh

    Palmer muốn rời Chelsea

    2 giờ trước 06:37 30/3/2026

    0

    Tương lai của Cole Palmer tại Chelsea gây chú ý khi xuất hiện thông tin tiền vệ 23 tuổi lên kế hoạch rời Stamford Bridge ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

    Phan quyet cuoi trong vu Senegal hinh anh

    Phán quyết cuối trong vụ Senegal

    2 giờ trước 06:47 30/3/2026

    0

    Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) khẳng định sẽ tuân thủ phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) trong vụ tước chức vô địch AFCON của Senegal, khi tranh chấp vẫn chưa có hồi kết.

    Thay doi lon o cup chau Phi sau tranh cai hinh anh

    Thay đổi lớn ở cúp châu Phi sau tranh cãi

    2 giờ trước 06:47 30/3/2026

    0

    Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) công bố kế hoạch cải tổ quy mô lớn đối với Cúp bóng đá châu Phi (AFCON), đáng chú ý là tăng số đội tham dự lên 28 trong các kỳ tới.

