Clip huấn luyện viên tát học sinh gây phẫn nộ ở Hong Kong

Một huấn luyện viên bóng rổ nổi tiếng tại Hong Kong (Trung Quốc) đã lên tiếng xin lỗi sau khi một clip lan truyền trên mạng cho thấy ông tát học sinh ngay tại sân trường.

Hình ảnh huấn luyện viên Yung Kam-wah phạt học sinh lan truyền trên mạng. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, trong clip dài 30 giây được lan truyền trên nền tảng mạng xã hội Threads vào ngày 2/6, ba người đàn ông mặc áo phông trắng đứng quanh một cậu bé. Xung quanh là nhiều học sinh khác mặc áo đấu bóng rổ.

Người đàn ông đứng giữa đã giật chiếc áo khoác khỏi tay cậu bé rồi ném xuống đất. Sau đó, ông ta giữ lấy tay trái của cậu bé và dùng chính bàn tay đó tát vào má trái của em ba lần liên tiếp trong thời gian rất ngắn.

Sau một khoảng dừng và không buông tay cậu bé, người đàn ông tiếp tục dùng tay trái của mình tát thêm ba cái vào má của em. Lực tát mạnh đến mức tóc của cậu bé bị hất lên rõ rệt.

Sau đó, người này buông tay cậu bé ra và ra hiệu về phía em, khiến cậu bé phải dùng tay phải tự tát vào má phải của mình một lần nữa. Các đồng đội và hai nhân viên đã chứng kiến ​​vụ việc nhưng không can thiệp.

Sự việc xảy ra tại trường Hon Wah College ở khu vực Siu Sai Wan (Hong Kong). Huấn luyện viên bóng rổ có hành vi tác động vật lý đến học sinh là cựu tuyển thủ bóng rổ nổi tiếng Yung Kam-wah.

Sau khi clip lan truyền, Yung Kam-wah đã lên tiếng xin lỗi học sinh trên mạng xã hội. Ông thừa nhận mình không nên áp dụng hình thức kỷ luật như vậy trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Huấn luyện viên này cho biết sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại hành vi của bản thân và cam kết không tái phạm. Ông cũng thừa nhận sự việc đã gây tổn thương và ảnh hưởng tiêu cực tới các học sinh. Người này khẳng định sẽ hợp tác với mọi cuộc điều tra liên quan đến vụ việc.

Đáp lại, một số học sinh, trong đó có Nathan, một cựu cầu thủ bóng rổ của trường, cho rằng thầy Yung từ lâu đã nổi tiếng với phong cách huấn luyện khắc nghiệt.

"Tôi từng chứng kiến ​​thầy Yung trừng phạt học sinh như vậy, nhưng giáo dục cần phải có tình yêu thương. Nếu thầy ấy nghiêm khắc như thế, học sinh chắc chắn sẽ muốn bỏ cuộc", anh nói với trang The Standard.

Một cựu thành viên khác của đội, Andy, cho biết huấn luyện viên thường mắng mỏ các cầu thủ nếu phát hiện ra lỗi hoặc sự cẩu thả của các cầu thủ trong quá trình tập luyện.

Trường Hon Wah College cho biết vụ việc xảy ra trong năm học 2023-2024 và huấn luyện viên liên quan đã bị đình chỉ công tác để điều tra. Nhà trường cho biết đã liên hệ với học sinh bị ảnh hưởng và bố trí các biện pháp hỗ trợ cần thiết. Đồng thời, trường đã gửi thư tới toàn bộ phụ huynh, khẳng định sẽ cung cấp hỗ trợ và tư vấn cho những học sinh có nhu cầu.

Clip làm dấy lên lo ngại về việc xâm hại trẻ em. Một tổ chức bảo vệ trẻ em cảnh báo những hành vi như vậy có thể gây tổn thương về thể chất cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của trẻ.

Trao đổi với báo chí địa phương, Cục trưởng Cục Giáo dục Hong Kong Christine Choi cho biết ngành giáo dục đặc biệt coi trọng vụ việc và đã liên hệ với nhà trường ngay sau khi clip được công bố.

"Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao vụ việc, đồng thời yêu cầu nhà trường sớm nộp báo cáo để giải trình chi tiết những gì đã xảy ra. Chúng tôi cũng sẽ duy trì liên lạc với nhà trường nhằm cung cấp những hỗ trợ phù hợp", bà nói.

Bà Choi cho biết thêm Cục Giáo dục đã ban hành các hướng dẫn dành cho trường học về chuẩn mực ứng xử của giáo viên cũng như công tác quản lý các huấn luyện viên được thuê từ bên ngoài. Bà nhấn mạnh phúc lợi và sự an toàn của học sinh luôn phải được đặt lên hàng đầu.