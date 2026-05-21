Kết quả vụ sinh viên phản ánh bữa ăn 'chả cá có dòi, nước mắm có gián'

Sở Y tế TP Huế đã vào cuộc xác minh, làm rõ phản ánh "vật thể lạ" trong bữa ăn tập thể của sinh viên ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Đại học Huế).

Hình ảnh thức ăn được phản ánh trên mạng xã hội.

Sở Y tế TP Huế cho biết đã nhận được phản ánh trên mạng xã hội về vấn đề an toàn thực phẩm tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh (Đại học Huế). Theo đó, các sinh viên phản ánh tại bữa ăn tập thể, “nước mắm có gián”, “chả cá có dòi”, còn “canh rau có sâu”.

Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, Sở Y tế TP Huế đã nhanh chóng thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh.

Qua kiểm tra thực tế, bếp ăn tại trung tâm do chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại đầu tư xây dựng Lộc Gia tại Hà Nội phụ trách. Đơn vị này có đầy đủ giấy phép đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các nhân viên trực tiếp chế biến thức ăn được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và được chủ đơn vị xác nhận; tuân thủ quy định về sức khỏe, thực hành của người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn. Sở Y tế sẽ tiến hành các thủ tục xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo quy định.

Hình ảnh thức ăn được phản ánh trên mạng xã hội.

Liên quan đến nội dung phản ánh về "nước mắm có gián", "chả cá có dòi", "canh rau có sâu", đại diện Sở Y tế thành phố Huế cho hay đoàn kiểm tra đã làm việc trực tiếp với đại diện cơ sở; đại diện Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh (Đại học Huế).

Tại buổi làm việc, cơ sở cho biết không nhận được phản ánh trực tiếp từ sinh viên, chỉ tiếp cận thông tin thông qua các bài đăng, hình ảnh trên mạng xã hội và các cơ quan báo chí.

Tại thời điểm làm việc, đại diện cơ sở thừa nhận phản ánh “canh rau có sâu” là đúng sự thật. Đại diện cơ sở đã xin lỗi toàn thể sinh viên, đồng thời cam kết khắc phục, không để trường hợp tương tự xảy ra trong buổi đối thoại với sinh viên sáng ngày 15/5.

Qua kiểm tra, nhà bếp có lưu mẫu chả cá của bữa ăn trưa ngày 14/5. Kiểm tra mẫu chả cá (mẫu lưu) không phát hiện bất thường. Đối với phản ánh "nước mắm có gián", đoàn kiểm tra cho biết chưa đủ căn cứ để kết luận.

Trước đó, hội nhóm mạng xã hội có tên "Sinh viên Đại học Huế" xuất hiện bài đăng phản ánh đến tình trạng an toàn thực phẩm tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Đại học Huế).

Trong hình ảnh được đăng kèm thể hiện bát nước mắm có hình "con vật lạ" giống gián; một bát canh rau có sâu và một miếng chả có vật nghi là dòi. Sau khi được đăng tải, bài viết thu hút sự quan tâm của dư luận. Đa phần đều bày tỏ sự bức xúc trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại trung tâm này và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ.