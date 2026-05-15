206 học sinh có biểu hiện ngộ độc, nghi do ăn quả lạ

Tối 14/5, tại xã Tủa Sín Chải (Lai Châu), hàng trăm học sinh tại hai trường bán trú đồng loạt xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn sau khi ăn một loại quả lạ hái từ rừng.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ cấp cứu các em học sinh bị ngộ độc.

Theo thông tin từ UBND xã Tủa Sín Chải, vào khoảng 18h45 ngày 14/5, trường PTDTBT THCS Làng Mô và trường PTDTBT Tiểu học Làng Mô phát hiện nhiều học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể các em học sinh đã lên đồi hái quả lạ ăn, dẫn đến ngộ độc.

Ngay sau khi phát hiện nhiều học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, UBND xã Tủa Sín Chải đã khẩn trương chỉ đạo Công an xã, Trạm Y tế cùng hai đơn vị trường học triển khai các biện pháp xử lý.

Các lực lượng nhanh chóng rà soát tình hình, lấy mẫu thức ăn tại bếp ăn tập thể, niêm phong mẫu quả lạ nghi gây ngộ độc để phục vụ công tác xác minh nguyên nhân.

Công tác sơ cấp cứu được triển khai ngay tại địa phương. Đối với những trường hợp nặng, địa phương đã huy động phương tiện đưa các em xuống Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ cấp cứu, điều trị kịp thời.

Đến 21h cùng ngày, tổng số học sinh nghi ngộ độc đã lên tới 206 em, trong đó có 35 em được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ.

Đến 24h cùng ngày, đa số học sinh đã giảm các triệu chứng, sức khỏe dần ổn định. Tính đến sáng 15/5, phần lớn các em đã trở lại học tập bình thường, riêng 35 học sinh điều trị tại bệnh viện cũng đã ổn định và chờ hoàn tất thủ tục xuất viện.

Loại quả lạ các em học sinh ăn phải bị ngộ độc.

Ông Vũ Thành Công, Phó chủ tịch UBND xã Tủa Sín Chải, nhận định dù chưa xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhưng đây là sự việc đáng báo động đối với công tác quản lý học sinh bán trú và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học vùng cao.

UBND xã đã yêu cầu các đơn vị trường học khẩn trương rà soát lại toàn bộ quy trình quản lý học sinh ngoài giờ lên lớp, siết chặt việc quản lý học sinh bán trú, không để các em tự ý ra khu vực đồi núi, ven rừng hái quả lạ ăn.

Đồng thời, các trường cần tăng cường tuyên truyền kỹ năng nhận biết cây, quả độc trong tự nhiên; kiểm tra chặt chẽ công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, nguồn nước sinh hoạt và thực phẩm cung cấp cho học sinh.