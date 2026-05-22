Can ngăn học sinh đánh nhau, cô giáo ở Trung Quốc trọng thương

Một cô giáo tại Trung Quốc bị nữ sinh lớp 6 dùng nhíp kim loại đâm vỡ nhãn cầu khi can ngăn đánh nhau. Cô đối diện nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn sau nhiều ca phẫu thuật.

Cô Tống nhập viện sau khi bị học sinh đâm nhíp vào mắt. Ảnh: The Paper.

Một buổi sáng đầu tháng 1/2026, trong lớp học ở thành phố Thụy An, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), cô giáo Tống như thường lệ đứng trên bục giảng chấm bài sau tiết tiếng Anh. Ngoài hành lang, hai học sinh lớp 6, một nam, một nữ, liên tục xảy ra xung đột. Từ lớp học ra hành lang rồi quay lại lớp, những cuộc cãi vã kéo dài khiến nữ giáo viên 42 tuổi phải đứng ra can ngăn.

Ít phút sau, cô Tống ôm mắt phải đầy máu, được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu. Thứ đâm xuyên vào nhãn cầu của cô không phải cú đấm như cô nghĩ ban đầu, mà là một chiếc nhíp kim loại được nữ sinh giấu sau lưng rồi bất ngờ vung lên tấn công.

Sau hai cuộc phẫu thuật, cô giáo có 17 năm đứng lớp đối diện nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn. Nhưng điều khiến dư luận Trung Quốc tranh cãi không chỉ nằm ở hành vi bạo lực học đường nghiêm trọng, mà còn ở cách xử lý vụ việc khi nữ sinh gây thương tích chưa đủ 14 tuổi và không bị xử phạt hành chính.

Giáo viên mất thị lực

Theo The Paper, sự việc xảy ra vào ngày 7/1. Khi đó, cô Tống (42 tuổi) phát hiện hai học sinh lớp 6 đánh nhau trong giờ giải lao nên tiến tới can ngăn.

Sau lần xô xát đầu tiên, cô đưa nam sinh ra ngoài hành lang để trấn an rồi quay lại lớp học. Tuy nhiên, hai học sinh tiếp tục cãi vã và lao vào đánh nhau lần nữa. Khi nữ sinh trở về chỗ ngồi, cô Tống tiến đến khuyên nhủ rằng “đánh nhau không giải quyết được vấn đề”.

Theo lời kể của cô giáo, nữ sinh lúc đó rất kích động, đứng dậy đánh vào tay cô rồi buông lời thách thức. Khi nữ sinh tiếp tục lao tới, cô Tống cùng một nam giáo viên khác giữ em lại cho đến khi bình tĩnh.

“Khi tôi nói ‘Em còn dám đánh giáo viên à’, em ấy lẩm bẩm đáp lại ‘Cứ đánh đấy’ rồi tiếp tục lao tới. Khi tôi đi về phía bục giảng, quay lại thì thấy em ấy đứng bên phải mình, hai tay để sau lưng. Tôi nghĩ mọi chuyện đã ổn nên không đề phòng. Không ngờ em ấy bất ngờ vung tay đâm thẳng vào mắt phải của tôi”, cô Tống kể.

Nữ giáo viên cho biết thời điểm đó cô lập tức mất thị lực ở mắt phải, máu chảy ra từ hốc mắt. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định mắt cô bị vật sắc nhọn đâm xuyên gây vỡ nhãn cầu và phải phẫu thuật khẩn cấp.

Hồ sơ y tế cho thấy cô Tống được chẩn đoán vỡ nhãn cầu mắt phải, xuất huyết tiền phòng, rách mí mắt, tăng nhãn áp thứ phát và nhiều tổn thương nghiêm trọng khác. Ngày xảy ra vụ việc, cô phải thực hiện ca phẫu thuật khâu phục hồi nhãn cầu. Hai tuần sau, cô tiếp tục trải qua ca mổ thứ hai.

Các bác sĩ cho biết cô giáo 42 tuổi có thể phải tiến hành thêm ca phẫu thuật thứ ba nhưng vẫn chưa chắc giữ được thị lực. Ngoài tổn thương thể chất, cô còn được chẩn đoán mắc rối loạn stress sau sang chấn (PTSD), thường xuyên gặp ác mộng về cảnh bị tấn công.

Mắt phải của cô Tống bị tổn thương nghiêm trọng.

Học sinh hành hung giáo viên không bị xử phạt

Sau vụ việc, cơ quan pháp y kết luận thương tích của cô thuộc mức “thương tích nhẹ cấp độ 2”. Cảnh sát xác định hành vi của nữ sinh cấu thành cố ý gây thương tích. Còn trong quyết định do Công an thành phố Thụy An ban hành, cơ quan chức năng cho biết học sinh này không bị xử phạt hành chính. Hình thức xử lý được đưa ra là khiển trách và yêu cầu viết cam kết hối lỗi.

Không chấp nhận kết quả trên, cô Tống đã nộp đơn đề nghị xem xét hành chính lại.

Điều khiến nữ giáo viên bức xúc hơn là thông báo kết quả giám định đề ngày 11/2 nhưng đến tận 18/5 cô mới được nhận sau khi trực tiếp tới đồn công an yêu cầu cung cấp. Trong khi đó, văn bản quy định người bị hại chỉ có 3 ngày để đề nghị giám định lại nếu không đồng ý với kết quả.

“Giờ đã qua 3 tháng rồi”, cô Tống bức xúc nói và cho biết phía cảnh sát nói sẽ “hỏi giúp” xem còn có thể tiến hành giám định lại hay không.

Nữ giáo viên cho biết thêm gia đình học sinh công khai nói “rất xin lỗi, sẽ chịu trách nhiệm", nhưng cuối cùng chỉ thanh toán chưa đến 20.000 nhân dân tệ (gần 3.000 USD ) cho hai ca phẫu thuật đầu tiên rồi không còn liên lạc với cô sau lần hòa giải đầu tiên.

Hiện, cô Tống mong nữ sinh liên quan bị xử lý kỷ luật tương xứng và được đưa vào chương trình giáo dưỡng dành cho trẻ vị thành niên có hành vi nghiêm trọng.

Đến ngày 19/5, trường Tiểu học Thực nghiệm An Dương xác nhận đã công nhận đây là tai nạn lao động và cho biết học sinh liên quan đã bị xử lý. Tuy nhiên, nhà trường không công bố cụ thể hình thức xử lý. Phía trường chỉ cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ tâm lý cho cô giáo và tăng cường quản lý an toàn học đường.

Cũng trong thời gian này, cô Tống nói rằng cô không còn phù hợp để tiếp tục ở lại trường cũ và đứng lớp, đồng thời đề nghị được điều chuyển công tác. Dù vậy, cơ quan giáo dục địa phương chỉ phản hồi rằng yêu cầu điều chuyển công tác của cô Tống vẫn cần được sắp xếp thêm.