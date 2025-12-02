Nam sinh lớp 10 ở An Giang bị nhóm bạn nhét băng vệ sinh vào miệng

Clip một nam sinh lớp 10 ở An Giang bị nhóm bạn chặn đường, hành hung và nhét băng vệ sinh vào miệng, gây phẫn nộ.

Lãnh đạo trường THPT Hòn Đất, tỉnh An Giang, vừa có báo cáo gửi Sở GD&ĐT tỉnh về clip bạo lực học đường lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến học sinh của trường.

Cụ thể, trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm bạn đe dọa, văng tục và ép nhét băng vệ sinh vào miệng. Hành vi phản cảm này khiến nhiều người bức xúc.

Theo báo cáo của trường, sau khi xác định được clip trên liên quan đến học sinh khối 10 của trường, trường đã liên lạc với em V.X.H. - học sinh lớp 10 bị hành hung - để lắng nghe em tường thuật lại sự việc.

Nam sinh bị nhóm bạn nhét băng vệ sinh vào miệng. Ảnh: Cắt từ clip.

Đồng thời, ngày 24/11, hiệu trưởng trường THPT Hòn Đất mời hai nam sinh hành hung em X.H. là Q.H. và Q.D. (cùng học lớp 10) lên làm việc, tường trình. Cả hai học sinh Q.H. và Q.D. thừa nhận toàn bộ hành vi.

Cụ thể, chiều 22/11, em Q.H. và Q.D. cùng một số học sinh khác đã chặn đường em V.X.H. trên quốc lộ 80. Nhóm này chặn đầu xe, đánh H. rồi dùng dao mang theo ép nạn nhân chạy vào đường kênh vắng để tiếp tục hành hung.

Tại đây, Q.H. và Q.D. dùng nón bảo hiểm và tay đánh vào đầu em H. Sau đó, D. vừa quay clip vừa đưa băng vệ sinh vào miệng nạn nhân. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, vượt quá thẩm quyền xử lý, nhà trường đã chuyển hồ sơ và đề nghị công an xã vào cuộc.

Ban giám hiệu nhà trường cho biết đã phối hợp giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh động viên tinh thần để em V.X.H. để em ổn định học tập. Đối với các học sinh liên quan, nhà trường tạm thời cho đi học bình thường và sẽ xử lý theo kết quả điều tra của cơ quan công an.