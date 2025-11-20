Đề xuất đưa học sinh bạo lực vào trại giáo dưỡng, lao động công ích

Đại biểu TP Hà Nội và Gia Lai cùng thảo luận về nạn bạo lực học đường, đồng thời đề xuất áp dụng nhiều biện pháp mạnh tay hơn để xử lý các trường hợp hung hăng, nguy hiểm.

Ông Nguyễn Anh Trí đề xuất cần có thông tư riêng để xử lý học sinh bạo lực. Ảnh: Quốc Hội.

Ngày 20/11, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về các dự án luật, nghị quyết về lĩnh vực giáo dục. Vấn đề bạo lực học đường tiếp tục được các đại biểu đề cập và đưa ra nhiều ý kiến, đề xuất giải quyết.

Vấn đề nhức nhối và đau lòng

Thảo luận với Quốc hội về nạn bạo lực học đường, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho rằng việc ngăn chặn bạo lực học đường phải được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu bởi đây là vấn đề nhức nhối và đau lòng, xảy ra hàng năm và đặc biệt gia tăng mạnh trong những tháng gần đây với mức độ ngày càng tàn nhẫn.

Ông dẫn một loạt vụ việc nghiêm trọng như học sinh ở Lào Cai đâm bạn nhiều nhát rồi đẩy xuống hồ; vụ đánh hội đồng ở TP.HCM khiến nạn nhân gãy ba xương sườn; một học sinh lớp 12 ở Thanh Hóa đâm bạn tử vong; hay trường hợp học sinh tại Hà Nội tấn công giáo viên chủ nhiệm...

Theo đại biểu, đây là những minh chứng cho thấy bạo lực học đường đang gia tăng cả về số lượng lẫn tính chất nguy hiểm.

Ông Nguyễn Anh Trí cũng cho rằng xu hướng này xuất hiện rõ hơn sau khi Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT được ban hành. Ông khẳng định thông tư không sai, nhưng nói chưa rõ, thể hiện chưa tới, vô tình khiến bạo lực học đường có xu hướng bùng phát mạnh hơn.

Sau phần thảo luận của ông Nguyễn Anh Trí, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Gia Lai) cũng nêu rằng thầy cô cần giữ đúng thiên chức trong mọi hoàn cảnh nhưng đồng thời, phụ huynh phải phối hợp để thầy cô thực hiện nhiệm vụ “tiên học lễ, hậu học văn” và học sinh cần biết tôn trọng, biết ơn khi được thầy cô nhắc nhở, uốn nắn.

Từ đó, vị đại biểu đề nghị cần cấm phụ huynh xúc phạm giáo viên dưới mọi hình thức. Nếu giáo viên có hành vi sai quy định, phụ huynh phải thông qua nhà trường hoặc cơ quan nhà nước để giải quyết, có như vậy mới giữ được nề nếp, thầy ra thầy, trò ra trò.

Ông Nguyễn Văn Cảnh cho rằng nhiều trường hợp bạo lực cần áp dụng biện pháp giáo dục ngoài nhà trường. Ảnh: Quốc hội.

Cần mạnh tay hơn với học sinh bạo lực

Về phía học sinh, từ những thực tế hiện tại, đại biểu Nguyễn Anh Trí kêu gọi Quốc hội, Chính phủ và toàn xã hội chung tay tạo nên một bước đột phá trong việc ngăn chặn bạo lực học đường. Cụ thể, ông đề xuất một số nội dung như sau:

Thứ nhất, thể hiện quyết tâm ngăn chặn bạo lực học đường ngay trong nghị quyết của Quốc hội, coi đây là hiện tượng cần xử lý khẩn cấp.

Thứ hai, Bộ GD&ĐT cần ban hành một thông tư riêng quy định đầy đủ các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường.

Thông tư này phải phân loại mức độ bạo lực, nêu rõ các biện pháp xử lý từ giáo dục, kiểm điểm, xin lỗi công khai, giáo dục bắt buộc, gửi vào trường giáo dưỡng, đến áp dụng các chế tài theo luật dân sự, luật hình sự và luật tư pháp đối với người chưa thành niên, đồng thời cần bảo đảm đúng pháp luật và nhân văn.

Đại biểu nhấn mạnh văn bản mới phải làm rõ vai trò của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc phòng ngừa và xử lý bạo lực học đường. Đồng thời, thông tư cũng cần bảo vệ quyền học tập trong môi trường an toàn, không bạo lực của học sinh, cũng như quyền được làm thầy, quyền được tôn trọng của giáo viên.

"Tôi hy vọng phải làm được như vậy thì sau đó mới giải quyết được căn cơ nạn bạo lực học đường ở nước ta", ông Trí bày tỏ.

Chung quan điểm, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cũng đề xuất ban hành một thông tư riêng để phòng, chống bạo lực học đường.

Ông cho rằng cần một văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn, bởi bạo lực học đường không chỉ xuất phát từ gia đình, nhà trường hay bạn bè, mà còn chịu tác động từ môi trường xã hội, mạng Internet và văn hóa ứng xử của người lớn.

Theo đại biểu, nhiều trường hợp bạo lực học đường cần áp dụng biện pháp giáo dục ngoài nhà trường và có sự can thiệp của cơ quan pháp luật. Vì vậy, nếu chỉ ban hành một thông tư của Bộ GD&ĐT thì “không đủ công cụ và nguồn lực” để giải quyết vấn đề có phạm vi tác động lên 23 triệu học sinh.

Ông đề nghị bổ sung vào luật quy định, giao Chính phủ ban hành văn bản về hình thức kỷ luật học sinh nhằm bảo đảm tính liên ngành và hiệu lực thi hành.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cũng đề xuất cụ thể hóa lộ trình triển khai các biện pháp hỗ trợ tư vấn tâm lý học đường, bảo đảm cơ sở vật chất và đội ngũ chuyên môn cho các cơ sở giáo dục; đồng thời chỉ đạo việc áp dụng lao động công ích trong hoặc ngoài nhà trường khi cần thiết.