CLB Saudi Arabia sẵn sàng nổ 'bom tấn' Harry Kane

Tiền đạo Harry Kane đang trở thành mục tiêu theo đuổi của nhiều CLB tại Saudi Pro League trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Saudi Arabia sẵn sàng nổ 'bom tấn' Harry Kane. Ảnh: Reuters.

Theo Kicker, Kane hiện còn hợp đồng với Bayern đến năm 2027, nhưng trong thỏa thuận giữa hai bên có thể tồn tại điều khoản giải phóng trị giá tối đa khoảng 70 triệu euro.

Điều khoản này được cho là vẫn còn hiệu lực đến cuối tháng 2, thay vì hết hạn vào tháng 1 như những thông tin trước đó. Tuy nhiên, để kích hoạt điều khoản này, Kane phải chủ động thông báo với Bayern về mong muốn rời CLB.

Các đội bóng tại Saudi Arabia như Al Ahli và Al Ittihad được cho là đang theo dõi sát tình hình. Những CLB này sẵn sàng đầu tư lớn để chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu châu Âu, và Kane được xem là mục tiêu tiềm năng nhằm nâng tầm sức hút của giải đấu.

Kane được săn đón. Ảnh: Reuters.

Kane được cho là đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống tại Munich sau khi chuyển cả gia đình sang Đức sinh sống. Điều này khiến tương lai của anh vẫn còn bỏ ngỏ, trong khi Bayern cũng muốn giữ chân chân sút chủ lực. Báo chí Đức cho biết nếu có đội bóng đáp ứng mức phí giải phóng 70 triệu euro, “Hùm xám” sẽ cân nhắc.

Bên cạnh sự quan tâm từ Trung Đông, một số CLB Premier League cũng được cho là đã liên hệ với đại diện của Kane, dù danh tính chưa được tiết lộ. Khả năng tiền đạo người Anh trở lại Premier League luôn là chủ đề được nhắc đến, đặc biệt khi anh đang tiến gần kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Alan Shearer.

Kane hiện sở hữu 213 bàn tại Premier League và cần thêm 48 bàn nữa để vượt qua cột mốc 260 bàn của huyền thoại Newcastle.

Kane tiếp tục gây ấn tượng mạnh với phong độ bùng nổ ở mùa giải này. Chân sút 32 tuổi đã ghi 24 bàn chỉ sau 21 trận tại giải quốc nội. Tính trên mọi đấu trường, anh có tới 45 bàn thắng và 9 pha kiến tạo sau 40 lần ra sân cho “Hùm xám”.

