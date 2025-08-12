CLB Saudi Arabia hỏi mua Mbappe với giá điên rồ

Một đội bóng tại Saudi Pro League sẵn sàng đưa ra lời đề nghị kỷ lục 350 triệu euro để đưa Mbappe rời Santiago Bernabeu.

Saudi Arabia muốn có Mbappe.

Theo Fichajes, con số này vượt xa mức phí 300 triệu euro từng được đồn đoán dành cho Vinicius Jr, cho thấy tham vọng và tiềm lực tài chính khổng lồ của bóng đá Saudi Arabia.

Chủ tịch Florentino Perez nhanh chóng khẳng định lập trường, đó là Mbappe “không phải để bán”. Với Real Madrid, chân sút sinh năm 1998 không chỉ là nhân tố quan trọng về chuyên môn, mà còn là gương mặt đại diện mang giá trị thương mại và truyền thông toàn cầu.

Kylian Mbappé bước vào mùa giải thứ hai tại Real Madrid với số áo mới – số 10, biểu tượng cho vai trò thủ lĩnh tấn công mà ban lãnh đạo và HLV Xabi Alonso kỳ vọng ở anh. Sau khi giành cả danh hiệu Pichichi và Chiếc giày vàng ở mùa trước, tiền đạo người Pháp đặt mục tiêu chinh phục mọi danh hiệu cùng đội bóng Hoàng gia ở mùa giải 2025/26.

Bản thân Mbappe cũng không mặn mà với lời mời từ vùng Vịnh. Mục tiêu của anh là tiếp tục khẳng định mình ở đỉnh cao châu Âu, cùng Real Madrid cạnh tranh danh hiệu lớn và đạt phong độ tốt nhất cho World Cup sắp tới.

Người hâm mộ "Los Blancos" đón nhận thông tin với sự tự hào và bình thản. Họ vui mừng vì ngôi sao sáng nhất không bị cám dỗ bởi tiền bạc, đồng thời tin tưởng vào quyết tâm giữ người của CLB.