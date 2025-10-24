CLB Premier League nhận thất bại không tưởng ở cúp châu Âu

Rạng sáng 24/10, AEK Larnaca gây sốc khi hạ chủ nhà Crystal Palace 1-0 ở vòng phân hạng Conference League.

Crystal Palace nhận thất bại tủi hổ trên sân nhà.

Cú sốc không tưởng xảy ra khi AEK Larnaca, CLB vô danh đến từ Cyprus, chỉ có tổng giá trị đội hình gần 12 triệu euro, đánh bại Crystal Palace với lợi thế sân nhà cùng giá trị đội hình lên đến 484,54 triệu euro.

Jean-Philippe Mateta là tâm điểm trận đấu, nhưng lần này không phải vì bàn thắng, mà vì những cơ hội bị bỏ lỡ. Ngay từ những phút đầu, tiền đạo người Pháp có cơ hội mở tỷ số khi thủ môn Zlatan Alomerovic để bóng rơi trước khung thành, song cú sút của anh lại đi vọt xà.

Thiếu vắng Adam Wharton ở tuyến giữa khiến Palace mất đi sự sáng tạo, thể hiện qua những pha xử lý vội vàng như cú sút xa đầy tuyệt vọng của trung vệ Jaydee Canvot. Trong khi đó, AEK Larnaca phòng ngự chặt chẽ và kiên cường giữ sạch lưới trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Palace tiếp tục tạo sức ép. Maxence Lacroix bỏ lỡ cơ hội mười mươi với cú đánh đầu chệch cột ở cự ly gần, trước khi Riad Bajic tận dụng sai lầm của trung vệ Jaydee Canvot ở phút 51 để sút tung nóc lưới đại diện Premier League, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

AEK Larnaca tạo cú sốc.

HLV Oliver Glasner tung Eddie Nketiah vào sân nhằm xoay chuyển tình thế, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Cựu sao Arsenal và Mateta đều không thể đánh bại Alomerović trong những pha dứt điểm cận thành.

Trận thua này chấm dứt chuỗi trận bất bại sân nhà của Palace kể từ tháng 2, đồng thời ghi dấu chiến thắng lịch sử đầu tiên trên sân khách ở đấu trường châu Âu của AEK Larnaca, một đêm khó quên cho đại diện đến từ Cyprus và là cú sốc thực sự cho người hâm mộ đội bóng London.