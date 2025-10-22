CLB Hàn Quốc bay cao nhờ sa thải Shin Tae-yong

Không còn sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong, Ulsan Hyundai chơi hay ở giải VĐQG Hàn Quốc (K.League 1) lẫn AFC Champions League Elite.

HLV Shin Tae-yong mâu thuẫn với cầu thủ Ulsan HD.

Ulsan HD, câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Hàn Quốc, cho thấy dấu hiệu khởi sắc rõ rệt sau quyết định gây tranh cãi khi sa thải huấn luyện viên Shin Tae-yong. Trong trận đấu hôm 21/10 tại AFC Champions League Elite, Ulsan HD xuất sắc đánh bại Sanfrecce Hiroshima 1-0 với bàn thắng duy nhất được ghi bởi Kim Min-hyeok, qua đó khẳng định phong độ ấn tượng tại giải đấu với 7 điểm sau 3 trận và vươn lên dẫn đầu BXH miền Đông.

Với chiến thắng trước Sanfrecce Hiroshima, Ulsan lần đầu tiên sau 160 ngày giành được hai chiến thắng liên tiếp. Trước đó hôm 19/10, nhà đương kim vô địch Hàn Quốc hạ Gwangju 2-0 ở K League 1. Hai kết quả này không chỉ giúp đội bóng củng cố vị thế tại đấu trường châu lục và trong nước, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng Ulsan HD sa sút thời gian qua vì những lùm xùm liên quan đến HLV Shin Tae-yong.

HLV Shin Tae-yong từng công khai chỉ trích các cầu thủ kỳ cựu của Ulsan, cho rằng họ thiếu tinh thần chiến đấu. Đáp lại, tiền vệ Lee Chung-yong của Ulsan ăn mừng bàn thắng trong trận thắng Gwangju 2-0 bằng động tác mô phỏng cú đánh golf, dường như là lời phản pháo đầy ẩn ý. Trước đó, HLV Shin từng bị cáo buộc mang gậy golf lên xe buýt của đội để sử dụng cho mục đích cá nhân, gây không ít tranh cãi.

Thành tích gần đây của Ulsan HD càng củng cố niềm tin rằng đội bóng đang đi đúng hướng và việc chia tay Shin Tae-yong là đúng đắn. Dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện mới, Ulsan HD cho thấy tinh thần đoàn kết và khát khao chiến thắng.

Shin Tae-yong được bổ nhiệm làm HLV trưởng Ulsan HD vào đầu tháng 8/2025, thay thế Kim Pan-gon khi đội bóng trải qua khởi đầu mùa giải mới tồi tệ. Với hành trang là kinh nghiệm dẫn dắt tuyển Hàn Quốc và thành công lớn cùng Indonesia, HLV Shin được kỳ vọng là "cứu cánh" cho Ulsan. Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra suôn sẻ.