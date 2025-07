Chuyển xử lý vi phạm trật tự xây dựng về UBND cấp xã

UBND cấp xã tổ chức thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm trên địa bàn.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản 391/SXD-KTCN gửi UBND TP.HCM về thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP.HCM xem xét, chấp thuận ban hành văn bản chỉ đạo UBND các phường, xã, đặc khu; sở, ban, ngành có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Cụ thể, giao UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND TP.HCM về tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý. UBND cấp xã bảo đảm việc quản lý trật tự xây dựng phải được thực hiện từ khi tiếp nhận thông báo khởi công, khởi công xây dựng công trình cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định.

Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý theo quy định tại điểm k khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Có biện pháp kiểm soát việc thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư về “Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 107 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. Thực hiện việc thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng; mẫu thông báo khởi công quy định tại Phụ lục V của Nghị định” theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 16/1/2021 của Chính phủ.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND TP.HCM về tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý.

UBND cấp xã tổ chức thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm trên địa bàn. Song song đó, giám sát việc ngừng thi công, áp dụng các biện pháp cần thiết buộc dừng thi công theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

UBND cấp xã thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Đồng thời, rà soát các công trình vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng trên địa bàn quản lý, tiếp tục xử lý các vi phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Trong khi đó, Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp xã trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; tổ chức kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng của UBND cấp xã.

Sở Xây dựng phải kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND TP.HCM các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đồng thời, kiến nghị xem xét trách nhiệm của UBND cấp xã, các tổ chức, cá nhân được phân công quản lý trật tự xây dựng nhưng buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ để xảy ra các vi phạm.

Sở Xây dựng cũng đề xuất UBND TP.HCM giao Công an TP tăng cường phối hợp với Sở Xây dựng và UBND cấp xã trong công tác quản lý trật tự xây dựng theo chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự; chỉ đạo công an cấp xã có trách nhiệm tham gia vào công tác nắm tình hình, phản ánh kịp thời và báo cáo UBND cùng cấp về các vi phạm trật tự xây dựng; tổ chức điều tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng xảy ra trên địa bàn theo quy định của Luật Tố tụng hình sự.