Chuyển VTV, VOV, TTXVN sang trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  • Thứ tư, 25/3/2026 21:14 (GMT+7)
Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo Thông báo Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương chuyển Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ sang là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện theo quy định, hoàn thành trước ngày 1/4/2026.

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao để các cơ quan báo chí quốc gia, trong đó có Đài Truyền hình Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Việc chuyển 3 cơ quan báo chí quốc gia sang đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ tăng cường sự lãnh đạo tập trung, trực tiếp, toàn diện và thống nhất của Đảng đối với các cơ quan truyền thông chủ lực; khẳng định sự đổi mới về tư duy, phương pháp và cách thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng, chính trị và truyền thông trong kỷ nguyên mới.

