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Chúng ta là ai và chúng ta đã đến đây thế nào?

Trong cuốn sách này, giáo sư di truyền học David Reich và các đồng nghiệp giải mã vật liệu di truyền từ những mẩu xương đã nằm yên hàng chục nghìn năm, mở ra một cách nhìn hoàn toàn mới về lịch sử loài người. Những đoạn mã ấy cho thấy rằng những gì chúng ta từng tin về nguồn gốc của mình chỉ là một phần rất nhỏ của sự thật.

Xuất bản

Lĩnh vực làm sáng tỏ sự di cư của con người

  • Thứ hai, 15/6/2026 18:12 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Những dữ liệu hệ gen mới cho thấy lịch sử loài người phức tạp hơn nhiều so với các giả thuyết quen thuộc về nguồn gốc và sự di cư.

Chính các nhà sinh học phân tử là những người đầu tiên tập trung vào sức mạnh của hệ gen để nghiên cứu về sự tiến hóa của loài người.

Có lẽ vì nền tảng và kinh nghiệm vốn có về việc sử dụng các phương pháp tiếp cận đơn giản để giải quyết những bí ẩn lớn của cuộc sống như mã di truyền, các nhà sinh học phân tử đã rất hi vọng di truyền học sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về bản chất sinh học của con người khác với các loài động vật khác.

Sự thú vị trong kịch bản này cũng được giới khảo cổ và công chúng chia sẻ. Nhưng chương trình nghiên cứu quan trọng này hiện nay vẫn còn ở giai đoạn đầu vì câu trả lời sẽ không đơn giản.

DNA co dai anh 1

Người tiền sử di cư. Nguồn ảnh: environewsnigeria

Đây chính là lĩnh vực làm sáng tỏ sự di cư của con người – thay vì giải thích về sinh học con người – thì cuộc cách mạng về hệ gen đã là một thành công lớn.

Trong vài năm gần đây, cuộc cách mạng về hệ gen – được thúc đẩy nhờ DNA cổ xưa – đã cho thấy những quần thể người có liên quan với nhau theo những cách mà không ai ngờ tới.

Câu chuyện đang nổi lên khác với câu chuyện chúng ta đã học khi còn nhỏ, cũng khác với văn hóa đại chúng.

Nó tràn đầy sự bất ngờ: sự pha trộn giữa những quần thể khác nhau; sự lan tỏa và quá trình thay thế quần thể nói chung; và sự phân tách quần thể thời tiền sử không giống với những biến động dân cư như ngày nay.

Đó là một câu chuyện về cách mà sự kết nối trong mỗi gia đình chúng ta được hình thành, theo những hướng không bao giờ mường tượng được.

David Reich

NXB Dân Trí và Omega+

DNA cổ đại Gen tiến hóa di truyền

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