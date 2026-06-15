Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04

Kế hoạch được thực hiện với mục tiêu bảo đảm xuất bản là trụ cột của hệ thống giáo dục và đời sống văn hóa; phát triển xuất bản thành lĩnh vực kinh tế - công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan không gian trưng bày sách tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: TTXVN.

Ngày 13/6, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký thay Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới.

9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp

Kế hoạch được ban hành với mục tiêu bảo đảm hoạt động xuất bản là trụ cột của hệ thống giáo dục, đào tạo và học tập suốt đời; phát triển văn hóa đọc, lấy người đọc làm trung tâm, là mục tiêu của hoạt động xuất bản. Đồng thời, phát triển hoạt động xuất bản trở thành lĩnh vực kinh tế - công nghệ giữ vai trò hạt nhân của hệ sinh thái kiến tạo giá trị.

Mục tiêu kế hoạch phấn đấu đến năm 2030, năng lực xuất bản đạt bình quân 6-6,5 bản/người/năm, hình thành ít nhất 1-2 tập đoàn xuất bản - truyền thông chủ lực; mức đọc bình quân 7-8 bản/người/năm; mỗi năm có 150-200 đầu sách Việt Nam được dịch và phát hành ở nước ngoài. Tầm nhìn tới 2045, xuất bản trở thành trụ cột quan trọng của đời sống văn hóa.

Kế hoạch nêu ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, giao các Bộ và cơ quan liên quan tổ chức, phối hợp thực hiện.

Trong nhóm nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tập trung xây dựng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu; nghiên cứu cơ chế ưu đãi về thuế, tín dụng, lãi suất, đầu tư, tiền thuê nhà, thuê đất là tài sản công phù hợp để khuyến khích phát triển ngành xuất bản theo hướng hiện đại.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu tăng cường công cụ pháp lý, kỹ thuật, giải pháp công nghệ để nhận diện, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm bản quyền, phát tán các xuất bản phẩm lậu; hỗ trợ hình thành thị trường bản quyền, xuất bản phẩm số lành mạnh, minh bạch, hiệu quả.

Trong nhóm nhiệm vụ đổi mới mô hình phát triển, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp có năng lực tài chính, tham gia đầu tư phát triển lĩnh vực xuất bản, in, phát hành.

Trong nhóm nhiệm vụ chuyển đổi số, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu ngành xuất bản. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phát triển hạ tầng công nghệ và các nền tảng số. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu, an toàn thông tin trong hoạt động xuất bản số.

Kế hoạch khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số trong nước tham gia nghiên cứu, phát triển giải pháp, nền tảng, phần mềm, thiết bị và dịch vụ phục vụ lĩnh vực xuất bản; từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ hỗ trợ xuất bản “Make in Vietnam”, phù hợp với đặc thù ngôn ngữ, văn hóa, thị trường và yêu cầu quản lý của Việt Nam.

Hội Xuất bản phối hợp triển khai hoạt động nhằm phát triển văn hóa đọc

Trong nhóm nhiệm vụ phát triển văn hóa đọc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các chương trình, đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; đổi mới, nâng cao uy tín, sức lan tỏa của Giải thưởng Sách Quốc gia và các sự kiện về sách; chủ trì xây dựng Đề án Giải thưởng Sách Quốc gia giai đoạn 2027 - 2031.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, các cơ quan liên quan và cơ sở giáo dục đào tạo triển khai tiết đọc sách thành môn tự chọn trong hệ thống trường từ tiểu học đến trung học cơ sở góp phần hình thành thói quen đọc sách, phát triển tư duy, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

Đặc biệt trong nhiệm vụ này, Hội Xuất bản Việt Nam có vai trò chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, triển khai các hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm trong phát triển ngành xuất bản và văn hóa đọc; tham gia xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa đọc; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị của sách và hình thành thói quen đọc trong xã hội.

Đồng thời, Hội Xuất bản Việt Nam cũng phối hợp với các đơn vị xuất bản đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội, ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ làm công tác xuất bản.

Trong nhóm nhiệm vụ mở rộng hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan triển khai xây dựng Dự án “Dịch thuật Việt Nam, đưa sách Việt Nam ra thế giới và đưa sách thế giới vào Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031”.

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan định hướng triển khai xây dựng Đề án Thủ đô Sách Thế giới.

Trong phần phân công trách nhiệm cho các tổ chức - cơ quan thực hiện Kế hoạch, Hội Xuất bản Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phát huy vai trò tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tham gia tổ chức Giải thưởng Sách Quốc gia và các hoạt động tôn vinh sách, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị và sức lan tỏa của xuất bản phẩm; khuyến khích các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành xuất bản và văn hóa đọc.