Bịn rịn chia tay nhà sách Cá Chép cuối cùng

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Ngày 15/6, nhà sách Cá Chép tại địa chỉ 211-213 Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ, TP.HCM) chính thức đón những lượt khách cuối cùng. Sau 13 năm, đây là điểm bán vật lý cuối cùng của chuỗi nhà sách này. Đơn vị cho biết lý do đóng cửa là để chuyển đổi mô hình kinh doanh.
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Từ khi thông báo dừng hoạt động, lượng khách đổ về nhà sách tăng đột biến. Trong tuần đầu tiên, đơn vị ghi nhận hơn 15.000 lượt khách đến tham quan và mua sắm. Khu vực giữ xe thường xuyên trong tình trạng kín chỗ và khách hàng phải xếp hàng dài để chờ thanh toán.
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Nhiều độc giả ở các độ tuổi khác nhau đã tranh thủ ghé thăm nhà sách trong những ngày cuối. Chị Thanh Vân, nhân viên văn phòng, dành giờ nghỉ trưa để ghé qua nhà sách. Dù quỹ thời gian eo hẹp, chị vẫn quyết định nán lại chọn sách, văn phòng phẩm và lưu giữ những hình ảnh của không gian này.
Thời gian này, nhà sách đã triển khai chương trình tri ân kéo dài trong 45 ngày hoạt động cuối cùng như một lời chào với độc giả. Trong giai đoạn này, nhiều mặt hàng được áp dụng mức giảm giá sâu với nhiều đầu sách có mức ưu đãi lên đến 80%.
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Bảo Ngọc (25 tuổi), một khách hàng vừa trở về từ Đan Mạch được ba ngày, cũng dành thời gian ghé lại nhà sách. Cô chia sẻ biết tin Cá Chép sắp đóng cửa khi còn ở nước ngoài nên đã quyết định ghé thăm ngay khi về nước để tìm lại không gian từng gắn bó thời đi học.
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Theo ghi nhận, nhiều bạn đọc bắt đầu đến nhà sách Cá Chép từ khoảng 14h. Càng về chiều muộn, lượng người đổ về cơ sở Võ Văn Tần càng đông. Để di chuyển, nhiều người phải lách qua những lối đi hẹp giữa các kệ sách và dòng người đang kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt thanh toán.
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Ông Trần Tiến Hùng, cửa hàng trưởng đã làm việc tại nhà sách từ năm 2015, bày tỏ tiếc nuối khi cùng nhân viên thu dọn các gian hàng. Ông chia sẻ: "Mình cảm thấy rất bịn rịn khi gặp khách hàng. Nhiều người cho biết họ quen mình từ chi nhánh Minh Khai rồi theo về đây, họ hỏi thăm kế hoạch tương lai".
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Ông Hùng cho biết trong những ngày hoạt động cuối cùng, việc xuất hiện các đơn hàng trị giá vài chục triệu đồng không hề hiếm gặp. Theo ông, do mức giá giảm sâu cùng các chương trình ưu đãi đặc biệt cho dòng sách combo nên nhiều độc giả sẵn sàng chi mạnh tay để sở hữu những bộ sách giá trị.
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Những ngày này, nhà sách Cá Chép tất bật thu dọn để chuẩn bị đóng cửa. Các thùng carton chất chồng khắp lối đi, nhân viên liên tục phân loại và đóng gói sách. Bà Nguyễn Thủy Hằng Giang, Giám đốc nhà sách - là người trực tiếp điều hành và gắn bó với không gian này, không giấu được sự xúc động khi chứng kiến những giờ phút cuối cùng của không gian dành cho người yêu sách.
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Nhìn lại chặng đường của nhà sách, bà chia sẻ: "Việc khép lại một hành trình chắc chắn để lại nhiều thương nhớ, cùng những tiếc nuối và bịn rịn từ bạn đọc cũng như những người đã đồng hành với Cá Chép suốt thời gian qua".
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Bà cũng cho biết đơn vị đang chuẩn bị cho một không gian mới trên chính mảnh đất này. "Mục tiêu vẫn hướng tới tính duy mỹ cao và duy trì một không gian có giá trị đẹp, gần gũi với bạn đọc", Phó giám đốc Đông A chia sẻ. Các không gian mới sẽ tiếp tục kế thừa sự ấm áp, tinh tế quen thuộc để phục vụ người yêu sách.
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Nhà sách Cá Chép, trực thuộc Công ty TNHH Sách và Lịch Đại Nam (Đông A), chính thức ra mắt cơ sở đầu tiên trên đường Võ Văn Tần vào tháng 12/2013 . Đây là một trong những đơn vị tiên phong theo đuổi mô hình nhà sách nghệ thuật, kết hợp giữa văn hóa đọc, không gian trải nghiệm và dịch vụ cà phê trên tầng cao.
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