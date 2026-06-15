Bịn rịn chia tay nhà sách Cá Chép cuối cùng

Ông Trần Tiến Hùng, cửa hàng trưởng đã làm việc tại nhà sách từ năm 2015, bày tỏ tiếc nuối khi cùng nhân viên thu dọn các gian hàng. Ông chia sẻ: "Mình cảm thấy rất bịn rịn khi gặp khách hàng. Nhiều người cho biết họ quen mình từ chi nhánh Minh Khai rồi theo về đây, họ hỏi thăm kế hoạch tương lai".