Hơn 15.000 lượt khách đến nhà sách Cá Chép sau thông báo đóng cửa

Sau hơn một tuần thông báo ngừng hoạt động, nhà sách Cá Chép trên đường Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ, TP.HCM) ghi nhận hơn 15.000 lượt khách.

Ngày 26/4, nhà sách Cá Chép thông báo chi sẽ ngừng hoạt động sau chương trình tri ân kéo dài đến giữa tháng 6/2026. Ảnh: V.T.

Ngày 5/5, ông Trần Đại Thắng, Giám đốc Đông A - đơn vị sở hữu nhà sách Cá Chép, cho biết nhà sách trên đường Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ, TP.HCM) đã đón 15.111 lượt khách trong 1 tuần. “Cảm giác như cả Sài Gòn biết tới Cá Chép”, ông bày tỏ.

Theo ghi nhận trong những ngày gần đây, nhiều thời điểm nhà sách rơi vào tình trạng quá tải, khu vực giữ xe kín chỗ. Nhiều người tìm đến để mua sách giảm giá, chụp ảnh hoặc dành thêm thời gian với không gian gắn bó suốt nhiều năm.

Trước đó, ngày 26/4, nhà sách Cá Chép thông báo chi nhánh tại 211-213 Võ Văn Tần sẽ chính thức ngừng hoạt động sau chương trình tri ân kéo dài đến giữa tháng 6/2026. Đây là cơ sở cuối cùng còn hoạt động của thương hiệu này.

Được thành lập từ năm 2013, Cá Chép từng được biết đến như một trong những nhà sách theo đuổi mô hình kết hợp giữa sách, nghệ thuật và không gian trải nghiệm tại TP.HCM. Ngoài bán sách, nơi đây còn tổ chức workshop, giao lưu tác giả, diễn kịch đọc và vận hành quán cà phê sách trên tầng cao.

Trước đó, chi nhánh Cá Chép tại Hà Nội đóng cửa năm 2022. Đến năm 2025, chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) cũng ngừng hoạt động.

Việc liên tiếp đóng cửa các chi nhánh diễn ra trong bối cảnh thị trường sách thay đổi mạnh bởi thương mại điện tử và xu hướng mua hàng trực tuyến. Chia sẻ với Tri Thức - Znews vào năm 2025, đại diện nhà sách cho biết lượng đơn hàng online tăng đều trong khi lượng khách đến trực tiếp giảm qua từng năm.

Dù vậy, ông Trần Đại Thắng cho biết bản thân không hối tiếc về hành trình đã qua của Cá Chép. “Đến giờ nếu được quay lại mà biết trước kết quả đóng cửa thì tôi cũng vẫn làm, không hề hối hận. Điều tốt nhất mà nhà sách Cá Chép mang lại là để lại hình ảnh tốt trong lòng mỗi độc giả”, ông chia sẻ.