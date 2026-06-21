Chuyện tình của Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh

Trong một livestream gần đây, Đồng Ánh Quỳnh cho biết chuyện tình cảm của cô và Kim Tuyến đã được gia đình cô ủng hộ. Trước đó, phụ huynh phản đối, không đồng ý cả hai đến bên nhau. Thế nhưng, Đồng Ánh Quỳnh đã trao đổi và nói chuyện để ba mẹ thấu hiểu. Từ đó, gia đình Đồng Ánh Quỳnh dần ủng hộ mối tình của cả hai.

Thời gian gần đây, Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến ngày càng gắn bó, mặn nồng. Họ song hành trong nhiều sự kiện giải trí, thời trang, phim ảnh. Trong những lần xuất hiện, cặp đôi diện đồ đồng điệu. Theo Kim Tuyến chia sẻ, Đồng Ánh Quỳnh thường xuyên là người đưa đón cô đi làm. Cả hai được cho là đang sống chung nhà.

Trong những lần livestream chung, họ thường thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ. Chuyện tình cảm của họ được fan ủng hộ. Khi họ cùng tham dự sự kiện, số lượng lớn người hâm mộ cặp đôi cũng có mặt, vây kín cả hai. Dưới các bài đăng của hai nghệ sĩ, số lượng tương tác, bình luận tăng vọt.

Cả hai thoải mái đăng tải ảnh bên nhau trên mạng xã hội. Kim Tuyến chia sẻ trong một livestream: "Từ khi Cún vào Nam thì sống một mình. Bản thân Tuyến sau khi ly hôn cũng sống một mình khá lâu. Nếu cuộc sống xáo trộn thì hơi lo, không biết phản ứng như nào. Cũng sợ, nhưng nếu mọi người ủng hộ thì thử".

Trong khi Đồng Ánh Quỳnh cũng nhiều lần đứng ra bênh vực Kim Tuyến. Khi một tài khoản mạng cho rằng Kim Tuyến "ồn ào", Đồng Ánh Quỳnh ngay lập tức để lại bình luận phản hồi: "Nếu em thương chị, em không nên đăng kiểu này vì người thương mình sẽ không bao giờ chửi người bên cạnh mình. Nhưng mà chị nghĩ em không thương chị đâu nên mới lập tài khoản mới và đăng bài kiểu này". Đồng Ánh Quỳnh sinh năm 1995 tại Hà Nội, là một người mẫu và diễn viên. Cô lấn sân diễn xuất khi tham gia một số dự án phim như Yolo - Bạn chỉ sống một lần, Thanh Sói - Cúc dại trong đêm, Mai… Năm 2024, cô tham gia Chị đẹp đạp gió.

Dấu hiệu của tình yêu

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Đặt họ vào những xáo trộn, đổi thay của thời cuộc sau khi hòa bình lập lại, tác giả gửi gắm trong từng trang truyện cái nhìn đa chiều cùng những chiêm nghiệm sâu sắc về thế sự và đời người.