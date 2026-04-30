Chuyện tình 'chú - cháu' của HLV taekwondo 50 tuổi ở TP.HCM

Tìm được tình yêu của cuộc đời và lần đầu làm chồng, làm cha ở tuổi 50, anh Huỳnh Thanh (huấn luyện viên võ taekwondo) không diễn tả được hết niềm hạnh phúc của mình.

Anh Huỳnh Thanh và vợ lệch nhau 25 tuổi.

Tháng 6/2023, trong một lần công tác ở Hà Nội, anh Huỳnh Thanh (sinh năm 1976) tình cờ gặp Quỳnh Hương (sinh năm 2001, quê Hải Dương, nay là Hải Phòng) - người khiến trái tim anh rung động với những cảm xúc đặc biệt.

Ấn tượng với cô gái kém mình 25 tuổi, anh mạnh dạn xin số điện thoại để trò chuyện làm quen. “Tình yêu khó lý giải lắm”, anh chia sẻ với Tri thức - Znews, nói rằng vào khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên anh nhận ra duyên phận của mình đã tới.

Từ “chú - cháu” đến vợ chồng

Vì khoảng cách tuổi tác lớn, ban đầu anh Thanh và nửa kia xưng hô “chú - cháu”. Sau một thời gian, cả hai cảm mến nhau vì hòa hợp trong tính cách, quan niệm sống.

Đến tháng 11 cùng năm, cả hai chính thức trở thành người yêu.

Anh Thanh thừa nhận cách biệt tuổi tác cùng với khoảng cách địa lý 1.600 km là rào cản lớn nhưng cả hai người cùng “rút ngắn” chúng bằng nỗ lực vì tình yêu. Thời gian yêu xa, anh Thanh chủ động bay ra Hà Nội thăm bạn gái.

Anh Thanh và vợ Quỳnh Hương vượt qua khoảng cách tuổi tác lẫn địa lý để đến với nhau.

Trong gần hai năm hẹn hò, anh Thanh đã bay ra Hà Nội 7 lần và đặt vé để Quỳnh Hương vào TP.HCM 10 lần. Dần dần, bạn gái cảm mến, tin tưởng và nhận thấy anh Thanh là một chỗ dựa vững chắc mỗi khi gặp khó khăn.

Sự chân thành của anh Thanh cuối cùng chinh phục được cô gái trẻ và chấp nhận lời cầu hôn, theo anh vào TP.HCM.

“Ban đầu, cả hai cũng đắn đo rất nhiều về việc tôi sẽ ra ngoài đó hay vợ tôi chuyển vào TP.HCM. Cuối cùng, Hương là người chuyển vào đây, xây dựng lại công việc của cô ấy từ đầu”, anh Thanh tâm sự.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào tháng 7/2025 tại nhà gái ở Hải Phòng. Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ xuất hiện trước ngày cưới khi Quỳnh Hương phải nhập viện do vấn đề sức khỏe.

Do thiệp mời đã phát đi và mọi công tác chuẩn bị cũng xong xuôi nên gia đình quyết định không hoãn tiệc. Những ngày cận kề hôn lễ, anh Thanh vừa tới lui vào viện chăm sóc vợ, vừa cùng nhà gái chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Ngày lễ chính, do Hương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lễ cưới chỉ có chú rể. “Hôn lễ vắng cô dâu, tôi thay vợ thực hiện các nghi lễ và đón tiếp khách khứa”, anh Thanh kể, cho biết người mẹ 75 tuổi cùng họ hàng nhà trai có mặt để cùng nhà gái làm thủ tục trao dâu - nhận rể.

Đám cưới ở nhà gái thiếu cô dâu, anh Thanh thay vợ hoàn thành các thủ tục.

Không thể tham dự đám cưới của chính mình, cô dâu có chút chạnh lòng. Nhưng được chồng và gia đình khích lệ, cô cảm thấy được an ủi khi theo dõi buổi lễ qua cuộc gọi video.

Một tháng sau, đám cưới tại nhà trai được diễn ra. Lần này, cô dâu chú rể đều hạnh phúc khi sánh đôi trong ngày vui, nắm tay nhau bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của hai bên gia đình.

“Vợ đã hy sinh rất nhiều khi từ bỏ công việc và gia đình ở miền Bắc để theo tôi, vì vậy tôi càng phải cố gắng để chăm lo và trở thành chỗ dựa cho cô ấy”, anh Thanh nói.

Đám cưới ở TP.HCM có đầy đủ dâu - rể và họ hàng.

Làm bố tuổi 50

Bước vào cuộc sống hôn nhân, anh Thanh nói rằng giữa hai vợ chồng không thể tránh khỏi những bất đồng, đặc biệt khi có khoảng cách thế hệ. Khi xảy ra mâu thuẫn, anh là người nhường nhịn và chủ động giải quyết vấn đề.

“Vợ tôi cũng là người cư xử rất tinh tế, trưởng thành. Chúng tôi thống nhất rằng khi có bất đồng, phải bình tĩnh ngồi lại để suy xét, nói ra quan điểm của mình, có như vậy mới giúp cho cuộc hôn nhân bền chặt”, anh nói.

Đầu năm nay, vợ chồng anh Thanh đón con đầu lòng. Làm bố ở tuổi 50, anh Thanh nói rằng “không có từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc”.

Anh Thanh ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc khi làm bố ở tuổi 50.

Từ khi vợ mang bầu ít tháng, anh hồi hộp khi cùng cô đi khám thai, nhìn thấy thiên thần nhỏ lớn dần lên trong bụng mẹ. Anh cũng tham gia các lớp học dành cho bố mẹ để biết cách chăm sóc em bé sơ sinh.

“Ngày con chào đời, khoảnh khắc ẵm con trên tay, cảm giác của tôi lạ lắm, hạnh phúc lâng lâng. Tôi trải qua rất nhiều cái đầu tiên, lóng ngóng khi thay tã, kiên nhẫn hơn khi dỗ dành con khóc lúc nửa đêm. Nhưng dường như bản năng làm cha trỗi dậy, tôi thấy mình có thể làm được mọi thứ vì con”, anh kể.

Trên võ đường, anh Thanh quen với những cú đánh mạnh mẽ và đầy uy lực. Khi chăm em bé sơ sinh, ông bố 50 tuổi tập trở nên dịu dàng, đôi tay nhẹ nhàng bế bồng con và ru ngủ.

Đến nay con đã 3 tháng tuổi, anh Thanh vẫn tiếp tục học cách chăm sóc. Ngoài những lúc giảng dạy và quản lý võ đường mang tên mình, anh Huỳnh Thanh dành toàn bộ thời gian để bên cạnh vợ con.

Anh cũng lần đầu lập kênh TikTok, đăng những clip ghi lại hành trình chăm em bé để lưu giữ kỷ niệm đặc biệt của gia đình.