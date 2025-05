Chuyển hồ sơ vụ quảng cáo sữa Milo sang cơ quan CSĐT, Nestlé nói gì?

Doanh nghiệp khẳng định tôn trọng hướng dẫn của cơ quan chức năng về việc diễn giải thông tin trên bao bì của sản phẩm "thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo".

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an địa phương để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. Ảnh: TL.

Ngày 29/5, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi Cục An toàn thực phẩm và UBND tỉnh về việc báo cáo tiến độ kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin về quảng cáo sản phẩm "thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo" của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.

Cùng ngày, cơ quan này có văn bản chuyển hồ sơ vụ việc và bàn giao toàn bộ tài liệu liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an địa phương để xác minh làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Ngay sau đó, Nestlé Việt Nam đã có phản hồi chính thức khẳng định sản phẩm "thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo" luôn tuân thủ các quy định liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm, đồng thời đáp ứng tất cả yêu cầu về chất lượng và nhu cầu dinh dưỡng của người tiêu dùng Việt Nam.

"Các thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu tại Quyết định số 1016/QGG-VDD năm 2022 của Viện Dinh dưỡng thể hiện trên bao bì đã được thực hiện theo các trình tự và quy trình cần thiết, phù hợp với các quy định của Việt Nam", doanh nghiệp khẳng định.

Nhấn mạnh luôn tuân thủ pháp luật hiện hành, Nestlé Việt Nam cho biết đang tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng về vấn đề này.

"Chúng tôi tôn trọng hướng dẫn của cơ quan chức năng về việc diễn giải thông tin trên bao bì của sản phẩm 'thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo'", doanh nghiệp khẳng định.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm về việc phối hợp xử lý thông tin, ngày 15/5, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng An toàn vệ sinh thực phẩm, Thanh tra Sở phối hợp với Thanh tra và Phòng Quản lý báo chí xuất bản - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai làm việc với đại diện Công ty TNHH Nestlé Việt Nam ở phường An Bình, TP Biên Hòa.

Tại thời điểm làm việc, công ty trình bày hai sản phẩm "thực phẩm bổ sung thức uống lúa mạch Nestlé Milo sữa 3 trong 1" (bản tự công bố sản phẩm ngày 27/12/2021) và "thực phẩm bổ sung thức uống lúa mạch Nestlé Milo" (bản tự công bố sản phẩm ngày 10/8/2022) theo văn bản của Cục An toàn thực phẩm không liên quan đến việc sử dụng thông tin của Viện Dinh dưỡng ghi trên nhãn sản phẩm.

Nestlé Việt Nam xác nhận chỉ sử dụng thông tin của Viện Dinh dưỡng ghi trên nhãn sản phẩm "thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo", các sản phẩm khác của công ty không sử dụng thông tin của Viện Dinh dưỡng.

Ngoài ra, công ty cung cấp văn bản xác nhận từ Viện Dinh dưỡng vào ngày 25/1/2024 liên quan nghiên cứu đánh giá hiệu quả của sản phẩm kết hợp giáo dục thể chất đối với học sinh tiểu học, nhất trí với nội dung: Sản phẩm giúp cải thiện các tố chất thể lực sau 3 tháng sử dụng.

Trong thời gian chờ hướng dẫn, Nestlé Việt Nam đã chủ động ngừng toàn bộ quảng cáo liên quan Viện Dinh dưỡng trên truyền hình, nền tảng số, mạng xã hội, bảng quảng cáo...

Đồng thời, công ty yêu cầu các đối tác dừng đăng tải nội dung liên quan và lên kế hoạch thay đổi bao bì, nhưng dự kiến đến tháng 9 mới ra mắt.

Ngày 28/5, Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức cuộc họp xử lý các nội dung về kiểm tra an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Nestlé Việt Nam. Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ tài liệu liên quan, đại diện Sở Y tế và đoàn kiểm tra thống nhất: "Xác định vụ việc có dấu hiệu về lừa dối người tiêu dùng, khách hàng nên kiến nghị Sở Y tế có văn bản chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT".