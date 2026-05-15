Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Chuyên gia nhận định thời điểm Bắc Bộ kết thúc nắng nóng, Nam Bộ bắt đầu mùa mưa

  • Thứ sáu, 15/5/2026 20:15 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Chuyên gia đưa ra nhận định thời điểm đợt nắng nóng ở Bắc Bộ xu hướng dịu dần và kết thúc cũng như khoảng thời gian mùa mưa ở các tỉnh miền Nam bắt đầu.

Bà Tạ Thị Hồng An - Dự báo viên phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, đợt nắng nóng hiện tại ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung có xu hướng giảm dần trong hai ngày cuối tuần này.

nang nong anh 1

Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ xu hướng giảm dần trong hai ngày cuối tuần. Ảnh minh hoạ: Nhật Vũ.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, ngày mai 16/5, nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung còn duy trì nhưng cường độ có xu hướng giảm bớt với mức nhiệt cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt trên 37°C.

Đến ngày 17/5, nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn ở các tỉnh Bắc Bộ, trong khi đó, nắng nóng ở Trung Bộ cũng có xu hướng suy giảm dần.

Tại Nam Bộ, nắng nóng diện rộng đã kéo dài liên tục hầu như suốt từ tháng 4 đến nay. Trong đó, hiện tượng mưa xuất hiện trên diện rộng hầu như không quan trắc được, chỉ xuất hiện cục bộ.

"Đến thời điểm này có thể thông tin rằng, mùa mưa năm nay ở các tỉnh phía Nam đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, tình trạng nắng nóng ở các tỉnh phía Nam sắp kết thúc.

Nguyên nhân từ ngày mai sẽ có sự xuất hiện của gió mùa Tây Nam khiến mưa dông gia tăng hơn ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ, khả năng cao mùa mưa ở các tỉnh phía Nam sẽ bắt đầu", bà An nói.

Ngày trong tối nay, 15/5, TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Đêm cùng ngày, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-25mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Dự báo xa hơn, bà An cho biết, trong tháng 6, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ cũng như từ Thanh Hoá đến Huế sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 5-10%, các khu vực còn lại ở ngưỡng xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 20-40%.

Cũng trong tháng này, nắng nóng xu hướng gia tăng ở các tỉnh Bắc Bộ cũng như Trung Bộ. Nhiệt độ trên cả nước tiếp tục ở ngưỡng cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1°C.

Thời tiết ngày 15/5: Nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo dự báo, ngày và đêm 15/5, nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều nơi nhiệt độ vượt 38 độ C; chiều tối và đêm nhiều khu vực có khả năng xuất hiện mưa dông.

19 giờ trước

Tin mới nhất đợt nắng nóng ở cả ba miền

Cơ quan khí tượng phát bản tin mới nhất về đợt nắng nóng ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam, có nơi nắng nóng gay gắt, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

21:15 12/5/2026

Nam Bộ nắng nóng, miền Bắc liên tiếp đón không khí lạnh

Sáng sớm nay (8/5), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, dự báo hôm nay tiếp tục ảnh hưởng đến miền Bắc, Bắc Trung Bộ.

07:02 8/5/2026

Những trận mưa lớn ở đô thị và kỷ nguyên bão tố

Trong Storms of My Grandchildren, James Hansen khẳng định hai từ “dông bão” khắc họa rõ nhất tình hình khí hậu của thế kỷ 21. Đó là hệ quả từ việc trái đất hấp thụ nhiều năng lượng hơn mức phát ra, không khí ấm giữ nhiều hơi nước hơn, các đại dương đang nóng dần lên và những khối băng khổng lồ đang tan chảy.

https://vtcnews.vn/chuyen-gia-nhan-dinh-thoi-diem-bac-bo-ket-thuc-nang-nong-nam-bo-bat-dau-mua-mua-ar1018302.html

Theo Huệ Nguyễn/VTC News

nắng nóng dự báo thời tiết nam bộ mưa dông nắng nóng đầu mùa

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý