Chuyên gia nhận định thời điểm Bắc Bộ kết thúc nắng nóng, Nam Bộ bắt đầu mùa mưa

Chuyên gia đưa ra nhận định thời điểm đợt nắng nóng ở Bắc Bộ xu hướng dịu dần và kết thúc cũng như khoảng thời gian mùa mưa ở các tỉnh miền Nam bắt đầu.

Bà Tạ Thị Hồng An - Dự báo viên phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, đợt nắng nóng hiện tại ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung có xu hướng giảm dần trong hai ngày cuối tuần này.

Ảnh minh hoạ: Nhật Vũ.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, ngày mai 16/5, nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung còn duy trì nhưng cường độ có xu hướng giảm bớt với mức nhiệt cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt trên 37°C.

Đến ngày 17/5, nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn ở các tỉnh Bắc Bộ, trong khi đó, nắng nóng ở Trung Bộ cũng có xu hướng suy giảm dần.

Tại Nam Bộ, nắng nóng diện rộng đã kéo dài liên tục hầu như suốt từ tháng 4 đến nay. Trong đó, hiện tượng mưa xuất hiện trên diện rộng hầu như không quan trắc được, chỉ xuất hiện cục bộ.

"Đến thời điểm này có thể thông tin rằng, mùa mưa năm nay ở các tỉnh phía Nam đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, tình trạng nắng nóng ở các tỉnh phía Nam sắp kết thúc.

Nguyên nhân từ ngày mai sẽ có sự xuất hiện của gió mùa Tây Nam khiến mưa dông gia tăng hơn ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ, khả năng cao mùa mưa ở các tỉnh phía Nam sẽ bắt đầu", bà An nói.

Ngày trong tối nay, 15/5, TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Đêm cùng ngày, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-25mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Dự báo xa hơn, bà An cho biết, trong tháng 6, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ cũng như từ Thanh Hoá đến Huế sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 5-10%, các khu vực còn lại ở ngưỡng xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 20-40%.

Cũng trong tháng này, nắng nóng xu hướng gia tăng ở các tỉnh Bắc Bộ cũng như Trung Bộ. Nhiệt độ trên cả nước tiếp tục ở ngưỡng cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1°C.