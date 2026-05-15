Nghiên cứu kỹ phương án chuyển giao quản lý Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình

Chiều 15/5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc làm việc với bộ, ngành về phương án chuyển giao quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Nội vụ, Quốc phòng, Công an, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và UBND TP Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau 25 năm hình thành và phát triển, Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã phát huy vai trò, đóng góp cho các nhiệm vụ chính trị, văn hóa và thể thao của đất nước. Tuy nhiên, quá trình hoạt động cũng phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc và tồn đọng kéo dài nhưng chưa được xử lý.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, việc chuyển giao quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình để phát huy tốt hơn hiệu quả quản lý, vận hành, khai thác là cần thiết, tuy nhiên cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý khoa học và thực tiễn.

Phó thủ tướng yêu cầu việc xem xét phương án chuyển giao phải đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt.

Trong đó, cần tính toán đồng bộ với công trình lớn đang triển khai đầu tư xây dựng như khu liên hợp thể thao phía Bắc sông Hồng và khu đô thị thể thao Olympic.

Nhấn mạnh yêu cầu phải xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng của Khu Liên hợp thể thao quốc gia, Phó thủ tướng cho biết, việc tiếp nhận phải được thực hiện theo nguyên trạng, bao gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, cơ sở hạ tầng và các dự án chuyển tiếp.

"Không thể chuyển giao khi các vấn đề pháp lý, tài chính, đất đai, tài sản còn chưa được làm rõ", Phó thủ tướng lưu ý và yêu cầu hồ sơ chuyển giao phải bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý, đúng thẩm quyền.

Phó thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng thể, trong đó làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn của việc chuyển giao; xác định rõ các khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm xử lý và đề xuất phương án giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Đồng thời, Phó thủ tướng yêu cầu mọi hoạt động của Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình phải được duy trì bình thường, không để xảy ra gián đoạn hoặc trì trệ trong thời gian chờ chuyển giao.

Đối với Hà Nội, Phó thủ tướng yêu cầu rà soát tổng thể quy hoạch liên quan đến Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, đánh giá quy mô phù hợp của khu liên hợp trong định hướng phát triển mới của Thủ đô.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo trước ngày 25/5/2026 để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các bước tiếp theo.